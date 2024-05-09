Altın fiyatlarında alım sürprizi! İslam Memiş tarih verdi

Altın piyasası uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları için düşme ihtimali olduğunu açıklayarak beklediği tarihi söyledi.

İŞTE ALTIN YÖNÜNÜ TAYİN EDEN ETMENLER

Altın piyasasının yönünü belirleyen Fed faiz kararının ardından Fed Başkanının faiz indirimini ötelemesi sinyali altını düşürdü. Daha sonra ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında gerçekleşmesi altını ONS öncülüğünde gerileten ikinci neden oldu.Piyasalarda yaşanan bu gelişmelerin ardından altın yeni haftada kısmi toparlanmaya gitti. ONS 2300 dolar üzerinde tutunurken, altın gram fiyatı 2400 TL üzerinde gidiyor.Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altının son durumu ve düşme ihtimalini beklediği tarihi söyledi.Ons altının haftaya yüzde 1 yükselişle başladığını vurgulayan Memiş, Ons altın tarafında biraz toparlanma olduğunu, takip ettikleri bant aralığı ise 2280-2380 dolar olduğunu ifade etti.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA ALIM FIRSATI…

Bu hafta altında toparlanmalar olabileceğini belirten Memiş, fakat önümüzdeki hafta 2260-2280 dolara kadar düşmesini beklediğini, Yani ons altın tarafında yükselişlerin tekrar satışla karşılaşabileceğini söyledi.Şu anda bir kilogram altının 75 bin 700 dolar ettiğini belirten Memiş, buranın ons altınla birlikte hareket etmeye devam ettiğini, Ons altında bir gerileme olunca tekrar 74.500 dolar seviyesini görme ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

ALTIN GRAM FİYATI DÜŞEBİLİR

Gram altın yatırımcısına konuşan Memiş, gram altın yatırımcısının ons altını takip etmesi gerektiğini, ons altın nereye gidiyorsa gram altının da oraya gideceğini belirtti.

2 ALIM FIRSATI!

Şu anda riske atmamak için altının yüzde 50 alım fırsatı sunduğunu belirten Memiş, diğer yüzde 50 ihtimalin ise ons altında 2260-2280 dolara kadar bir gerileme olduğunda dolar üzerinden altın almanın ucuz olacağını ifade etti.