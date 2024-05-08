Olay, öğle saatlerinde Pelitli Mahallesi Beynova Sokak üzerinde bulunan taş ocağında meydana geldi. Taş ocağında yürüyen bantta operatör olarak çalışan Arif Koç, bakım yaptığı sırada kendisini fark etmeyen bir başka işçi tarafından makinenin çalıştırılması sonucu bant ile merdane arasına sıkıştı. Olayın ardından ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Arif Koç, olay yerinde yaşamını yitirirken, jandarma ekipleri inceleme yaptı. Koç’un cansız bedeni otopsi için Gebze Adli Tıp Kurumuna gönderildi.dOlayla ilgili soruşturma başlatıldı.
08 May 2024 - 23:52- Asayiş Güncelleme:
Taş ocağında bakım yaptığı makine çalıştırılınca sıkışarak öldü
Gebze ilçesinde taş ocağında bir başka işçi tarafından makinenin çalıştırılması sonucu bant ile merdane arasında sıkışan operatör Arif Koç (39) yaşamını yitirdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.