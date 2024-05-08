08 May 2024 - 23:52- Asayiş G:

Taş ocağında bakım yaptığı makine çalıştırılınca sıkışarak öldü

Gebze ilçesinde taş ocağında bir başka işçi tarafından makinenin çalıştırılması sonucu bant ile merdane arasında sıkışan operatör Arif Koç (39) yaşamını yitirdi.

Demirören Haber Ajansı
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Taş ocağında bakım yaptığı makine çalıştırılınca sıkışarak öldü mask

Olay, öğle saatlerinde Pelitli Mahallesi Beynova Sokak üzerinde bulunan taş ocağında meydana geldi. Taş ocağında yürüyen bantta operatör olarak çalışan Arif Koç, bakım yaptığı sırada kendisini fark etmeyen bir başka işçi tarafından makinenin çalıştırılması sonucu bant ile merdane arasına sıkıştı. Olayın ardından ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Arif Koç, olay yerinde yaşamını yitirirken, jandarma ekipleri inceleme yaptı. Koç’un cansız bedeni otopsi için Gebze Adli Tıp Kurumuna gönderildi.dOlayla ilgili soruşturma başlatıldı.
# sağlık

08 May 2024 - 23:52 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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