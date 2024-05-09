Öldürülen okul müdürünün cenazesinde müftüden 'göçmen' savunması

Eyüpsultan'da bulunan özel bir lisede dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 5 ay önce okultan atılan 17 yaşındaki Y.K. tarafından silahlı saldırıya uğrayan okul müdürü İbrahim Oktugan hayatını kaybetti.

Oktugan, Eyüpsultan Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Taziyeleri, eşi Fatma Oktugan ve oğlu Görkem Oktugan kabul etti.

Cenaze namazına, Oktugan'ın ailesi, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Eski Belediye Başkanı Deniz Köken, çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı. İbrahim Oktugan'ın cenazesi, Eyüpsultan Mezarlığı'nda defnedildi.



MÜFTÜDEN GÖÇMEN SAVUNMASI

Namaz öncesi konuşan Bayrampaşa İlçe Müftüsü Recep Eren, “Bu menfur durumu tekrar birisinin 'Göçmen' suretiyle ifade etmesiyle, birilerini mağdur ve mazlum duruma düşürmek hiçbir zaman insani ve İslami değildir. Bundan nemalanmaya çalışan ve bu bağlamda ülkemizi de karıştırmaya çalışan hiç kimseye fırsat vermemek mümin ve muvahhid olarak şiarımızdır" dedi.



“HİÇ KİMSEYE BİR ZARARI OLMAYAN, EFENDİ, KİBAR BİRİSİYDİ"

İbrahim Oktugan'ın öğrencilerinden birinin velisi olan Ahmet Fedakar, “İbrahim bey benim kızımın ilkokuldayken müdürüydü. Anlatmak mümkün değil, hiç kimseye bir zararı olmayan, efendi, kibar, şimdiye kadar hiçbir kötülüğünü görmedik. Bunu nasıl yaptılar, anlamış değilim. Konuşması çok zor bir şey Allah taksiratını affetsin" diye konuştu.

“MÜDÜRÜMÜZÜN KATLEDİLMESİ BİZİ ÇOK ÜZDÜ"

Oktugan'ın öğrencisi Hevidal Halli ise, “Müdürümüzü çok kötü bir olay nedeniyle kaybettik. Öğrencileri ve öğretmenleri olarak çok üzgünüz. Öğretmenlerimiz ve biz her zaman ailesinin yanındayız. 17 yaşında ki Iraklı öğrenci, 5 ay önce okuldan atılmıştı. Konunun 5 ay sonra tekrar açılması ve müdürümüzün katledilmesi bizi çok üzdü. Öğretmenimiz bizi hiçbir zaman hakaret olsun, kötü söz olsun hiçbir zaman söylemezdi. Bizi uyarırdı, her Cuma konuşma yapardı ve kendisini çok severdik" ifadelerini kullandı.