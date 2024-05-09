Komşusunu bağlayıp sürüklemişti: Tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'nın Kaş ilçesinde aralarında çıkan tartışma sonrasında Orhan S.'yi aracının arkasına bağlayıp sürükleyen otomobil sürücüsü Şaban T.'nin, sevkedildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandığını açıkladı.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından olaya ilişkin yaptığı paylaşımda, Antalya'nın Kaş ilçesinde bir kişinin ayaklarından iple otomobilin arkasına bağlanarak sürüklenmesi olayının asla kabul edilebilir bir durum olmadığını belirtti.
Olayın hemen ardından Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını anımsatan Tunç, "Soruşturma kapsamında gözaltına alınan otomobil sürücüsü şüpheli şahıs sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştır." ifadesini kullandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.