Hodri Meydan maça Sakarya taraftarının da gelmesini istiyor!

Kocaelispor Trendyol 1. Lig'in son haftasında kritik maçta Cumartesi günü sahasında Sakaryaspor'u konuk edecek.
Kocaeli İl Güvenli Kurulu da bu maçta deplasman taraftarının girmemesi yönünde bir karar almıştı. Hodri Meydan Taraftarlar Derneği de deplasman hakkının her takımın hakkı olduğunu belirterek İl Güvenlik Kurulu'ndan talepte bulundu.
Hodri Meydan konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
" Cumartesi günü kendi sahamızda karşılaşacağımız müsabakada Sakaryasporlu taraftarların misafir takım seyirci tribününde yerlerini almalarını Kocaeli İl Spor Güvenlik Kurulu’ndan talep ediyor, deplasmanların sadece Süper Lig takımlarının değil, ayrımcılık yapmadan her takımın hakkı olduğunu tekrardan hatırlatmak istiyoruz.
#DeplasmanHaktırEngellenemez"
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Ilhan - şu çapulcu takımını haber yapıyorsunuzya..yazık...sakarya taraftarı gelince ne yapacaklar...2 şehri düşman bellediniz...böyle mi olmalı..gazeteci diye geçinenler barışa hizmet etmeli... o zaman taraftarlar birbirlerini sever sayar.....
Yıldırım41 - Gelmesinler.
Huzurumuzu kaçırmasınlar.
Sadece ve sadece Kocaelisporumuzu izlemek ve sadece onu desteklemek istiyorum.
Son hayati bir maçta enerjimi kendini bilmez (sadece kendini bilmez) Sakaryasporlu taraftarla didişmekle harcamak istemiyorum.
Gelmesinler.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.