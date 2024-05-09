Hodri Meydan maça Sakarya taraftarının da gelmesini istiyor!

Kocaelispor Trendyol 1. Lig'in son haftasında kritik maçta Cumartesi günü sahasında Sakaryaspor'u konuk edecek.

Kocaeli İl Güvenli Kurulu da bu maçta deplasman taraftarının girmemesi yönünde bir karar almıştı. Hodri Meydan Taraftarlar Derneği de deplasman hakkının her takımın hakkı olduğunu belirterek İl Güvenlik Kurulu'ndan talepte bulundu.

Hodri Meydan konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

" Cumartesi günü kendi sahamızda karşılaşacağımız müsabakada Sakaryasporlu taraftarların misafir takım seyirci tribününde yerlerini almalarını Kocaeli İl Spor Güvenlik Kurulu’ndan talep ediyor, deplasmanların sadece Süper Lig takımlarının değil, ayrımcılık yapmadan her takımın hakkı olduğunu tekrardan hatırlatmak istiyoruz.

#DeplasmanHaktırEngellenemez"