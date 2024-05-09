Mehmet Şimşek "mümkün değil" diyerek açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı X’den yaptığı paylaşımda, enflasyon ve vatandaşın gelirlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Şimşek yaptığı paylaşımda, enflasyonu tek haneye düşürmeyi programın temel hedefi olarak belirlediklerini, çünkü fiyat istikrarı olmadan gelir dağılımında adalet ve kalıcı refah artışının mümkün olmayacağını ifade etti.
"ASGARİ ÜCRET VERGİ DIŞI BIRAKILDI"
Şimşek, bunun yanı sıra vergide adaleti güçlendirmek için önemli düzenlemeler yaptıklarını belirterek bu düzenlemeleri örneklendirerek anlattı.
Şimşek, asgari ücreti vergi dışı bıraktıklarını, gelir vergisi tarifesinde en alt dilimdeki vergi oranını düşürdüklerini ve en üst dilimdeki vergi oranını yükselttiklerini, kurumlar vergisi oranını artırdıklarını, banka ve finans kurumları için daha yüksek oran belirlediklerini ifade etti.
"PROGRAMIMIZ BAŞARILI"
Şimşek açıklamalarının devamında, vatandaşların alım gücünü artırmak için her alanda çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini, programın şeffaf, öngörülebilir ve kural bazlı politikalara dayalı olup ülkemizin kendi programı olduğunu ve başarı ile uygulandığını ifade etti.
Kaynak: YENİÇAĞ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Eroldemirbek - mehmet şimşek ( pardon) ingiltere ne derse o olur .
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.