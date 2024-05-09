13 yaşındaki kız çocuğuna sokak ortasında şiddet

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Batman'da 52 yaşındaki büfe sahibi M.E., büfenin yanındaki kaldırımda bekleyen 13 yaşındaki kız çocuğu F.D.E.’yi "Burada bekleme" diye uyardıktan sonra yaşanan tartışmanın ardından tekme- tokat döverek darp etti.

Kız çocuğunun darp edildiği o anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, olay sonrası gözaltına alındı.

EV HAPSİ VERİLDİ

Yaşanan tartışmadan sonra M.E., F.D.E.’yi tekme ve tokat atarak darp ederken, yere düşen kız çocuğu çevredekilerin yardımıyla şahsın elinden alındı.

Olay sonrası darp raporu alan kız çocuğunun şikayeti üzerine M.E. gözaltına alındı.

Bir suç kaydı olduğu ortaya çıkan M.E., işlemlerinden sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından ev hapsine çarptırıldı.