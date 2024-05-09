- Asayiş

13 yaşındaki kız çocuğuna sokak ortasında şiddet

Batman'da bir büfenin önünde bekleyen 13 yaşındaki kız çocuğunu büfe sahibi "Burada bekleme" diyerek darp etti. Kız çocuğunun tekme tokat dövüldüğü anlar kameralara yansıdı.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı Tüm Haberleri
13 yaşındaki kız çocuğuna sokak ortasında şiddet mask
Büyütmek için resme tıklayın

Batman'da 52 yaşındaki büfe sahibi M.E., büfenin yanındaki kaldırımda bekleyen 13 yaşındaki kız çocuğu F.D.E.’yi "Burada bekleme" diye uyardıktan sonra yaşanan tartışmanın ardından tekme- tokat döverek darp etti.

Kız çocuğunun darp edildiği o anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, olay sonrası gözaltına alındı.

EV HAPSİ VERİLDİ

Yaşanan tartışmadan sonra M.E., F.D.E.’yi tekme ve tokat atarak darp ederken, yere düşen kız çocuğu çevredekilerin yardımıyla şahsın elinden alındı.

Olay sonrası darp raporu alan kız çocuğunun şikayeti üzerine M.E. gözaltına alındı.

Bir suç kaydı olduğu ortaya çıkan M.E., işlemlerinden sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından ev hapsine çarptırıldı.

09 May 2024 - 09:07 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.219.219 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL