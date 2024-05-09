13 yaşındaki kız çocuğuna sokak ortasında şiddet

Batman'da 52 yaşındaki büfe sahibi M.E., büfenin yanındaki kaldırımda bekleyen 13 yaşındaki kız çocuğu F.D.E.’yi "Burada bekleme" diye uyardıktan sonra yaşanan tartışmanın ardından tekme- tokat döverek darp etti.
Kız çocuğunun darp edildiği o anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, olay sonrası gözaltına alındı.
EV HAPSİ VERİLDİ
Yaşanan tartışmadan sonra M.E., F.D.E.’yi tekme ve tokat atarak darp ederken, yere düşen kız çocuğu çevredekilerin yardımıyla şahsın elinden alındı.
Olay sonrası darp raporu alan kız çocuğunun şikayeti üzerine M.E. gözaltına alındı.
Bir suç kaydı olduğu ortaya çıkan M.E., işlemlerinden sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından ev hapsine çarptırıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.