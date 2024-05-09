Soğuk algınlığı mı yoksa saman nezlesi mi?

Uzmanlar soğuk algınlığı ve saman nezlesinin toplumda sık sık karıştırıldığını söylüyor. Soğuk algınlığına, enfekte bir kişiden diğerine yayılan bir virüs neden oluyor. Saman nezlesi ise bulaşıcı değil ve bazı insanların polenlere karşı gösterdiği alerjik bir reaksiyon olarak biliniyor.

Eczacı Claire Nevinson, “Ağaç polenleri mart sonu ile mayıs ortası arasında en yüksek seviyedeyken, çimen ve yabani ot polen sayıları mayıs ortası ile eylül ortası arasında en yüksek seviyededir.”

“Saman nezleniz varsa, polen sayısı yüksek olduğunda semptomları yaşama olasılığınız yüksektir.” diyor.

BELİRTİLER NE ZAMAN ORTAYA ÇIKIYOR?

Belirtilerinizin zamanlaması ile ilgili kalıpları fark etmek aynı zamanda saman nezlesi olup olmadığını belirlemenize de yardımcı olabilir.

Semptomlar genellikle polen mevsiminde mi ortaya çıkıyor ve dışarı çıktığınızda daha da kötüleşiyor mu? Bu akla saman nezlesini getirse de, virüsler ilkbahar ve yaz aylarında hala ortalıkta olduğundan soğuk algınlığı olasılığı da tamamen göz ardı edilemez.

Nevinson, "Soğuk algınlığı sıcak aylarda da ortaya çıkabilir ve genellikle hapşırma ve öksürmenin yanı sıra boğaz ağrısı, baş ağrısı ve bazen tat ve koku kaybı da görülebilir" diyor.

SEMPTOMLARDA FARKLILIKLAR VAR MI?

Semptomların çoğu benzer olabilir ancak soğuk algınlığı ile saman nezlesi arasında da belirgin farklılıklar vardır.

Nevinson, “Saman nezlesi ateşe neden olmaz.” derken temel semptomların hapşırma, burun akıntısı veya tıkanıklığı, kaşıntılı, kırmızı, sulu gözler veya kaşıntılı boğazı içerdiğini ekliyor.



Öksürük genellikle saman nezlesinden çok soğuk algınlığıyla, ayrıca genel ağrı ve sancılarla, muhtemelen ateş ve boğaz ağrısıyla ilişkilidir.

Hem soğuk algınlığı hem de saman nezlesi burun akıntısına ve hapşırmaya neden olur. Her ikisi de insanların normalden daha yorgun ve bitkin hissetmesine neden olabilir.

Bir diğer önemli gösterge semptomların süresidir. Nevinson, “Soğuk algınlığı genellikle bir ila iki hafta sürer, saman nezlesi ise polen sayısına bağlı olarak haftalar, hatta aylar sürebilir. Polen sayısı ne kadar yüksek olursa semptomların da o kadar kötü olması muhtemeldir.” diyor.

TEDAVİSİ NASIL OLMALI?

Soğuk algınlığının tedavisi yoktur, bu nedenle burada konu kendinizi ne kadar kötü hissettiğinize bağlı olarak semptom yönetimiyle ilgilidir.

Nevinson, “Soğuk algınlığı için dinlenmeli ve bol miktarda sıvı içmelisiniz. Ayrıca soğuk algınlığı semptomlarını hafifleten bir ilaç almayı da düşünebilirsiniz.” diyor.

Saman nezlesi durumunda ise polenleri uzakta tutmaya yardımcı olacak adımların atılması çok önemlidir.

Nevinson, “Polenin girmesini engellemek için burun deliklerinin etrafına bariyer görevi görecek bir krem sürün ve poleni gözlerinizden uzak tutmaya yardımcı olmak için etrafını saran güneş gözlüğü takın” diyor.

Saman nezlesi için tabletlerden burun spreylerine kadar çok çeşitli ürünler mevcut ve hangi ürünlerin sizin için uygun olduğunu öğrenmek için eczacınızla konuşabilirsiniz.

Reçetesiz satılan ilaçlar yardımcı olmuyorsa, bazı kişilerin alerjileri yönetme konusunda daha fazla desteğe ihtiyacı olabileceğinden doktorunuza danışabilirsiniz.

Kaynak: SÖZCÜ