09 May 2024 - 09:26- Spor G:

Amatör futbol maçlarında değişiklik var

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Amatör futbol maçlarında değişiklik var mask

Tertip Kurulu’nun kararları şöyle:

“12.05. 2024 Pazar günü Metin Oktay Stadında saat 15.00 da oynanması gereken Çayırova Belediye Eğitim Spor-Dilovası Belediyespor U-11 lig müsabakası iptal edilmiştir.
16.05.2024 Perşembe günü Beylikbağı Stadında saat 19.00 da oynanması gereken Yenikent Korupark Spor-Gebze spor U-13 lig müsabakası ileri bir tarihte oynanacaktır. Haftalık programdan çıkartılmıştır.”
# 2024

09 May 2024 - 09:26 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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