Amatör futbol maçlarında değişiklik var

Tertip Kurulu’nun kararları şöyle:
“12.05. 2024 Pazar günü Metin Oktay Stadında saat 15.00 da oynanması gereken Çayırova Belediye Eğitim Spor-Dilovası Belediyespor U-11 lig müsabakası iptal edilmiştir.
16.05.2024 Perşembe günü Beylikbağı Stadında saat 19.00 da oynanması gereken Yenikent Korupark Spor-Gebze spor U-13 lig müsabakası ileri bir tarihte oynanacaktır. Haftalık programdan çıkartılmıştır.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.