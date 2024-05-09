Amatör futbol maçlarında değişiklik var

Tertip Kurulu’nun kararları şöyle:

“12.05. 2024 Pazar günü Metin Oktay Stadında saat 15.00 da oynanması gereken Çayırova Belediye Eğitim Spor-Dilovası Belediyespor U-11 lig müsabakası iptal edilmiştir.

16.05.2024 Perşembe günü Beylikbağı Stadında saat 19.00 da oynanması gereken Yenikent Korupark Spor-Gebze spor U-13 lig müsabakası ileri bir tarihte oynanacaktır. Haftalık programdan çıkartılmıştır.”