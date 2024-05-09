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Ceylanpınar Belediyesi'nden T.C. ibaresi kaldırıldı

DEM Partili Ceylanpınar Belediye Başkanı Uğur Kahraman, belediye binası tabelasından T.C. ibaresini kaldırdı.

Ceylanpınar Belediyesi'nden T.C. ibaresi kaldırıldı mask

31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti'nin kazandığı Ceylanpınar Belediyesi'nde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

DEM Partili Ceylanpınar Belediye Başkanı Uğur Kahraman, belediye binasında bulunan tabeladan T.C. ibaresini kaldırdı.

Yeni tabelada Türkçe Kürtçe ve Arapça yazılar yer aldı.

Kaynak: SÖZCÜ
# yeni, dikkat

09 May 2024 - 09:31 - Siyaset

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