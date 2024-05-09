- Eğitim

KOCAELİ TÜBİTAK 2202 BİLİM OLİMPİYATLARINDA İLK BEŞTE

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi TÜBİTAK İstanbul Asya Bölgesi Olimpiyat Elçileri Gizem GÜÇLÜ ve Murat Arif METİN tarafından 29 Şubat-29 Nisan 2024 tarihleri arasında Kocaeli, İstanbul Asya Bölgesi, Düzce ve Sakarya illerinde 774 öğretmen ve 1095 öğrenci olmak üzere toplam 1869 katılımcıya “TÜBİTAK 2202 Bilim Olimpiyatları Semineri” verildi.

KOCAELİ TÜBİTAK 2202 BİLİM OLİMPİYATLARINDA İLK BEŞTE mask

İlimiz genelinde tüm fen liselerimize yapılan ziyaretlerde 1095 öğrenci ve 163 öğretmenin seminerlerden yararlanması sağlanmış olup bu bağlamda Kocaeli’nde toplam 1258 katılımcıya “TÜBİTAK 2202 Bilim Olimpiyatları Programı” tanıtıldı

TÜBİTAK 2202 Bilim Olimpiyatları Sınavlarında ilimiz, 723 başvuru ile Türkiye geneli başvuru sıralamasında 5. sırada yer almıştır.

 
# türkiye, öğrenci

09 May 2024 - 09:48 - Eğitim

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