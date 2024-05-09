09 May 2024 - 09:48 - Eğitim

KOCAELİ TÜBİTAK 2202 BİLİM OLİMPİYATLARINDA İLK BEŞTE

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi TÜBİTAK İstanbul Asya Bölgesi Olimpiyat Elçileri Gizem GÜÇLÜ ve Murat Arif METİN tarafından 29 Şubat-29 Nisan 2024 tarihleri arasında Kocaeli, İstanbul Asya Bölgesi, Düzce ve Sakarya illerinde 774 öğretmen ve 1095 öğrenci olmak üzere toplam 1869 katılımcıya “TÜBİTAK 2202 Bilim Olimpiyatları Semineri” verildi.