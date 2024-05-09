KOCAELİ TÜBİTAK 2202 BİLİM OLİMPİYATLARINDA İLK BEŞTE

İlimiz genelinde tüm fen liselerimize yapılan ziyaretlerde 1095 öğrenci ve 163 öğretmenin seminerlerden yararlanması sağlanmış olup bu bağlamda Kocaeli’nde toplam 1258 katılımcıya “TÜBİTAK 2202 Bilim Olimpiyatları Programı” tanıtıldı
TÜBİTAK 2202 Bilim Olimpiyatları Sınavlarında ilimiz, 723 başvuru ile Türkiye geneli başvuru sıralamasında 5. sırada yer almıştır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.