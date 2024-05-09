Büyükşehirden o şirkete ihale yasağı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü, ihalelere katılma yasağı alan kişi ve firmaları açıkladı.
Alınan karar göre, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bir şirketin ihaleye girmesini yasaklandı.
Karara göre, Şanlıurfa’da kurulu bulunan Şanlı Lider Yangın Park Bahçe Peyzaj İnşaat İmalat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adlı şirketin 1 yıl boyunca ihalelerine girmesi yasaklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.