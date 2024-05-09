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Büyükşehirden o şirkete ihale yasağı!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bir şirketin ihaleye girmesini yasakladı

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Büyükşehirden o şirkete ihale yasağı! mask

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü, ihalelere katılma yasağı alan kişi ve firmaları açıkladı.

Alınan karar göre,  Kocaeli  Büyükşehir  Belediyesi, bir şirketin ihaleye girmesini yasaklandı.

Karara göre, Şanlıurfa’da kurulu bulunan Şanlı Lider Yangın Park Bahçe Peyzaj İnşaat İmalat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adlı şirketin 1 yıl boyunca ihalelerine girmesi yasaklandı.
# karar, Ticaret

09 May 2024 - 09:53 - Gündem

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