AKP İzmit ve Erenkaya’dan muhtar Aydın Doğan’a ziyaret

31 Mart’ta yapılan seçimde İzmit Şirintepe Mahallesi muhtarı seçilen Aydın Doğan’a ziyaretler devam ediyor. Önceki gün AKP İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, Teşkilat Başkanı Bülent Durmuş, Halkla İlişkiler Sorumlusu İsmail Özdemir, AKP İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Hayrettin Ünlü ve Şirintepe’de ikamet eden AKP İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Aysel Demirtaş, muhtar Aydın Doğan’ı ziyaret ederek başarılar diledi.

ERENKAYA’DAN ZİYARET

CHP eski milletvekili Hikmet Erenkaya da Aydın Doğan’ı ziyaret ederek, muhtar seçildiği için kutladı. Muhtar Aydın Doğan, kendisini ziyaret eden AKP heyeti ve Erenkaya’ya teşekkür ederek, mahalleye hizmet etmek için elinden gelen çabayı göstereceğini söyledi.