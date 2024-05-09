Milletvekili adayı Ayten Dönmez terör soruşturmasında beraat etti

Yeşil Sol Parti'nin Kocaeli'den milletvekili adayı Ayten Dönmez, PKK tarafından eğitildikten sonra yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği iddiasıyla tutuklanmıştı.
Dönmez'e terör örgütü üyeliğinden dava açıldı.
Terör örgütü PKK'nın eğitim alanında çekildiği belirtilen fotoğraflarda olduğu da ileri sürülen Dönmez, mahkemede fotoğraftaki kişinin kendisi olmadığını savundu.
Yapılan incelemlerde de Dönmez'in terör örgütüyle bir ilgisi bulunmadığı anlaşıldı ve beraat kararı verildi.
Mahkeme, Dönmez'in tazminat isteme hakkı bulunduğu belirtti.
DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu bununla ilgili bir paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Aylarca Kocaeli yerel ve ulusal medyada bu yalan üzerinden linç edilmişti kanser hastası Kocaeli Milletvekili adayımız Ayten Dönmez. Seçim bitti, dava devam etti, sonuç beraat. Yargısız infaz yapan medya, haber etiğine uyarak beraati haber yapacak mı?"
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.