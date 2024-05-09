Fuarın açılışı Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif YILMAZ, Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil AKKAYA, Şube Müdürleri, Okul Müdürleri ve TÜBİTAK İl Gözlemcisi olarak Selçuk GÖKCÜK’ün katılımları ile gerçekleşti. Üç gün süre ile hem okul öğrencileri hem de davetli okulların öğrencileri fuarı deneyimlediler. Katılım sağlayan veliler de öğrencilerin yaptığı projeleri büyük bir ilgi ile takip etti.
- Eğitim
KOCAELİ ANADOLU LİSESİ’NDE TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI HEYECANI
10. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programları kapsamında Kocaeli Anadolu Lisesi 18 projesinin açılışını ve sunumunu 6-7-8 Mayıs 2024 tarihlerinde üç gün süre ile sergiledi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.