KOCAELİ ANADOLU LİSESİ’NDE TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI HEYECANI

Fuarın açılışı Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif YILMAZ, Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil AKKAYA, Şube Müdürleri, Okul Müdürleri ve TÜBİTAK İl Gözlemcisi olarak Selçuk GÖKCÜK’ün katılımları ile gerçekleşti. Üç gün süre ile hem okul öğrencileri hem de davetli okulların öğrencileri fuarı deneyimlediler. Katılım sağlayan veliler de öğrencilerin yaptığı projeleri büyük bir ilgi ile takip etti.