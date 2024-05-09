- Ekonomi

Merkez Bankası'ndan sadeleşme adımları

Merkez Bankası sadeleşme yönünde iki adımı hayata geçirdi. Menkul kıymet tesisi uygulaması kaldırılırken, zorunlu karşılıklarda değişikliğe gidildi. Uzmanlara göre yeni adımlar tahvil piyasası ve kredilendirme mekanizması üzerinde olumlu etki yaratacak.

Merkez Bankası'ndan sadeleşme adımları mask

Merkez Bankası sadeleşme adımlarını sürdürüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), menkul kıymet tesisi ve zorunlu karşılıklara yönelik iki adımı hayata geçirdi.

Merkez Bankası, menkul kıymet tesisine ilişkin düzenlemeyi yürürlükten kaldırdı. TCMB, 6 Nisan'da söz konusu düzenlemenin yakın zamanda sonlandırılmasının planladığını açıklamıştı.

Ayrıca, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gidildi. Buna göre tebliğde “Merkez Bankasınca belirlenen usul ve esaslara göre kredilerin bilanço büyüklüklerine oranına bağlı bir gösterge çerçevesinde belirlenen seviyenin altında olan bankalara ve finansman şirketlerine bu madde hükümleri uygulanmaz” ifadesi yer aldı.

Uzmanlar, söz konusu düzenlemelerin sadeleşme yönünde alınan teknik kararlar olduğunu belirtti.

Menkul kıymet tesisi uygulaması ile bankaların belirli derece hazine bonosu ve devlet tahvili alması gerekiyordu. Bankalar, uzun vadeli Hazine tahvillerini enflasyonun altında bir getiri ile alıyordu.

Uzmanlara göre bankalar, zarar edecekleri olasılık içerisinde en iyisini seçmek zorunda kalıyordu. Düzenleme bankaların aktif-pasif yönetimine olumlu yansıyacak. Zorunlu karşılık düzenlemesi ise kredilendirme mekanizmasının daha etkin çalışmasını sağlayacak.

Bankaların daha etkin çalışacak piyasa mekanizması ile normalleşeceğini belirten uzmanlar, sadeleşme adımlarının fiyat dengelenmesi ve kredi aktarım mekanizması için olumlu olacağını kaydetti.

Kaynak: NTV

# türkiye, cumhuriyet

09 May 2024 - 10:26 - Ekonomi

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