KOCAELİ ÇEVRE PLATFORMU SUYUN BEDELİ…

Su kaynaklarının sürdürülebilirliği yaşamın sürdürülebilmesi için birinci şarttır. Fakat günümüzde yeraltı sularının seviyeleri düşüyor, göller kuruyor, sulak alanlar yok oluyor. Bu durumu, sadece yağmur ve kar yağışlarının azlığı veya su kaynaklarında ciddi olumsuzluklar yaratan iklim değişimlerine bağlamak da doğru değil. Aşırı su kullanımı, su havzalarında yanlış arazi kullanımı, kaçak kuyu açma, kayıp-kaçak oranlarının azaltılmaması, su verimliliği çalışmalarının ve su tasarrufunun yapılmaması gibi plansız uygulamalar nedeniyle suların kalite ve miktarı ciddi oranda azalıyor.

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Sapanca gölü de bu olumsuzluklara maruz kalan su kaynaklarından biri. Göl ve onu besleyen derelerin bulunduğu Sapanca havzası, önemli bir içme suyu kaynağı olarak mutlak korunması gereken bir alan. Ama ne yazık ki nüfus artışı ve lüks yaşam istekleri ile suyun aşırı kullanımı, yerleşim alanlarının sürekli genişlemesi, sanayi kullanımın artması, su şişeleme tesisleri ile suyun ticari bir meta haline gelmesi gibi nedenlerle bugün gölü besleyen kaynaklar ile kullanımı arasındaki denge giderek bozulmakta.

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Özellikle son dönemde hızlı nüfus artışına ve dolayısıyla aşırı su kullanımına neden olacak yanlış planlamalar kontrolsüz kullanımı da beraberinde getirmektedir. Lüks konutların ve dev otellerin yanında, sayıları hızla artan bungalovlar gibi turizme yönelik yapılaşma bunun temelini oluşturmaktadır. Bir içme suyu havzasında bu kadar kısa zamanda nüfusun bu şekilde hızla artmasının hem su kullanımı hem de atık su miktarının artışı ile gölün su bütçesini ve su kalitesini çok olumsuz etkileyeceği açıktır.

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Yerleşim alanlarının genişlemesi ormansızlaşmayı da hızlandırmaktadır ki, yeraltı sularının beslenmesinin azalmasına, yüzeysel akışla gölün kirlenmesine ve sellerin oluşmasına zemin oluşturmaktadır. Ayrıca, gölün kuzey ve güneyindeki yoğun trafik yüküne sahip karayolları, hızla yayılan yerleşim alanları ve petrol boru hattı göle önemli kirlilik yükü getirmektedir. Büyük sanayi tesislerinin, kurak dönemler de dahil olmak üzere sürekli göl suyunu kullanması ve zaman zaman gölden Yuvacık Barajı’na su aktarılması da, gölün sürdürülebilirliğini olumsuz etkilemektedir.

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Su kaynaklarının kullanımının sürdürülebilirliği için kullanım konusunda, arza yönelik tedbirlerden çok talebi kontrol edecek ve azaltacak tedbirlerin alınması ve uygulanması öncelikli olmalıdır. Suya olan talebi karşılamak adına sürekli gölden su çekimi yapmak veya yeni kaynaklar yaratmak için barajlar yapmak ya da kuyular açmak yerine, talebi azaltmak ve kontrol etmek gerekmektedir. Suyun verimli kullanılması ve suyun tasarruf edilmesi, şebeke kayıplarının önlenmesi, yağmur suyu depolanması, tarımsal sulamada su kullanımını azaltan teknolojilerin kullanılması gibi çalışmalar talebi azaltacak uygulamalardır. Ayrıca, sanayide gri suyun kullanımı, deniz suyunun arıtılması gibi projelerin gerçekleştirilmesi, proses suyunu geri dönüştürerek şebeke ya da yeraltı suyundan su çekimini azaltan tesislere vergi indirimi yapılması veya teşvik verilmesi endüstriyel su talebini de azaltacaktır.

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İnsanların kampanya ve eğitimlerle su tasarrufu konusunda bilinçlendirilmesi su yönetiminde talebin azaltılması için diğer önemli adımlar olacaktır. Uzun vadede su kaynaklarının sürdürülebilirliği için iyi bir su bütçesi hazırlanması ve uygulanması yanında suyun öncelikli kullanımının içme ve kullanma suyu olduğu gerçeğine göre planların yapılarak uygulanması mutlak gereklidir. Su temel insan hakkıdır ve bu bağlamda aslında bir bedeli yoktur ama susuzluğun bedeli çok büyüktür.

Mahnaz Gümrükçüoğlu Yiğit kimdir?

İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü'nde Klimatoloji alanında Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini aldı. ABD'de doktora sonrası çalışmalar yapmıştır. 1997 yılına kadar Boğaziçi Üniversitesi’nde görev yapmıştır ve halen Sakarya Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünde çalışmalarına devam etmektedir. İklim ve çevre, iklim değişikliği, ekoloji, kentleşme ve çevre planlama, çevre jeolojisi, çevre hukuku, bilimsel araştırma teknikleri konularında eğitim tecrübesi olup birçok yüksek lisans ve doktora öğrencisine danışmanlık yapmıştır. Yaklaşık 100 bilimsel makalenin, kongre bildirisinin, kitap bölümünün yazarı ve ortak yazarı, çok sayıda bilimsel konferansın organizasyon, program, bilim kurul üyesidir. Makaleleri ve projeleri ile ödüller almıştır. Ayrıca birçok bilimsel dergide hakemlik ve uluslararası bir dergide editörlük yapmaktadır. Farklı uluslararası kongrelerde davetli konuşmacı ve 2015 Paris iklim zirvesinde katılımcı olarak yer almıştır. Birçok ulusal ve uluslararası projede araştırmacı ve danışman olarak çalışmıştır.