Migreni önlemek için dikkat edilmesi gerekenler

Dünya üzerinde milyonlarca insanı etkileyen nörolojik bir hastalık olan migren, yoğun baş ağrılarına neden olabilen bir hastalık olarak biliniyor. Türkiye’de ise ortalama her 6 kişiden biri migrenle mücadele ediyor.

Ancak doktorlar migren ağrısını önlemek için de yaşam tarzında yapılacak bazı değişiklikler olduğunu söylüyor.

MİGREN NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Hastalar bazen migren ortaya çıkmadan önce kendini yorgun hissetmek, belirli yiyecekleri özlemek, ruh halindeki değişiklikler veya ense sertliği gibi uyarı semptomları yaşayabilirler. Bazıları ise görme sorunları yaşar, başları döner ve hatta konuşmakta zorluk çekerler.

İngiltere merkezli doktor Dr. Hana Patel, MailOnline'a, "Ne yazık ki migren için kesin bir tedavi yok, ancak ben uyumak veya karanlık bir odada yatarak ışığa karşı hassasiyeti azaltmak gibi çözümlerle semptomları gidermeye çalışıyorum. Bunun nedeni, seslerin ve parlak ışıkların sıklıkla migreni daha da kötüleştirebilmesidir."

"Normalde semptomları yönetmede en iyi kombinasyonu bulmak için doktorunuzla birlikte çalışmanız gereken bir süreç vardır ve her migren hastası farklı semptomlar yaşar" dedi.

Yeterince uyumak, düzenli zamanlarda yemek yemek ve daha az kafein içmek de migren ağrılarını yönetmenize yardımcı olmak için doktorlar tarafından öneriliyor.

MİGRENİ ÖNLEMEK İÇİN YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİKLERİ

Migreni neyin tetiklediğini bilmek ve bunları hafifletmek için yaşam tarzı değişiklikleri yapmak migreni durdurmaya yardımcı olabilir.

Dr. Patel, "Her şeyde olduğu gibi, semptomlarınızı neyin tetiklediğini bilmek faydalıdır ve hatta tetikleyicileri bulmak ve onlardan kaçınmak veya migreni önlemek için bir baş ağrısı günlüğü tutmak bile faydalıdır" dedi.

Uzmanlara göre bazı gıdalar migreni tetikleyebilir. Bu nedenle, hangi yiyecek veya içeceklerin potansiyel olarak tetiklediğini not etmek yardımcı olabilir.

Aynı zamanda susuz kalmamanız ve içtiğiniz kafeinle alkol miktarını sınırlamanız da ağrılar için yardımcı olabilir.

Sağlıklı kiloyu korumak, düzenli beslenmek, düzenli egzersiz yapmak ve uykunun yanı sıra stresi yönetmek de migreni azaltabilecek faktörler arasında sayılıyor.

Kaynak: SÖZCÜ