EYDEM Masalı Sahne Alıyor

10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Derince’de anlamlı bir etkinlik düzenliyor. Derince Belediyesi Engelsiz Yaşama Destek Merkezi (EYDEM) öğrencilerinin ev sahipliğinde düzenlenecek olan etkinlik aynı zamanda yıl sonu gösterisi olma özelliği taşıyor. 14 Mayıs Salı günü saat 14.00’te Yenikent Kültür Merkezi’nde başlayacak olan ‘EYDEM Masalı’ başlıklı yıl sonu gösterisinde özel kursiyerler yine muhteşem bir gösteriye imza atacak. EYDEM ailesini bir araya getirecek olan etkinliğe tüm ilçe halkının davetli olduğu belirtildi.