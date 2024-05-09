10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Derince’de anlamlı bir etkinlik düzenliyor. Derince Belediyesi Engelsiz Yaşama Destek Merkezi (EYDEM) öğrencilerinin ev sahipliğinde düzenlenecek olan etkinlik aynı zamanda yıl sonu gösterisi olma özelliği taşıyor. 14 Mayıs Salı günü saat 14.00’te Yenikent Kültür Merkezi’nde başlayacak olan ‘EYDEM Masalı’ başlıklı yıl sonu gösterisinde özel kursiyerler yine muhteşem bir gösteriye imza atacak. EYDEM ailesini bir araya getirecek olan etkinliğe tüm ilçe halkının davetli olduğu belirtildi.
- Kültür-Sanat
EYDEM Masalı Sahne Alıyor
Derince Belediyesi Engelsiz Yaşama Destek Merkezi’nde eğitim gören özel öğrencilerin hazırladığı yıl sonu gösterisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.