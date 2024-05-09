SUZİDİL MUSTAFA HAYATINI KAYBETTİ

Münire Enül’ün eşi, Öner Enül, Selma Enül Us, Selda Enül Tunçbilek ve Önder Enül’ün biricik babaları, 1960 yılından bu yana, kendisini Türk Musikisine adayan, müzikle yatıp, müzikle kalkan, onlarca müzisyen yetiştiren, Kocaeli’nde bir çok Türk musiki korosu kuran ve yöneten,

Cenazesi bugün (9 Mayıs 2024) ikindi namazını takiben Fevziye Camiinden kaldırılacaktır.