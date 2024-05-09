SUZİDİL MUSTAFA HAYATINI KAYBETTİ

Münire Enül’ün eşi, Öner Enül, Selma Enül Us, Selda Enül Tunçbilek ve Önder Enül’ün biricik babaları, 1960 yılından bu yana, kendisini Türk Musikisine adayan, müzikle yatıp, müzikle kalkan, onlarca müzisyen yetiştiren, Kocaeli’nde bir çok Türk musiki korosu kuran ve yöneten,
Cenazesi bugün (9 Mayıs 2024) ikindi namazını takiben Fevziye Camiinden kaldırılacaktır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.