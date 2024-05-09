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GÜLNUR BAYRAM ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ OLDU

Kandıra İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülnur Bayram Kandıra Belediyesi'nde özel kalem müdürü oldu.

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GÜLNUR BAYRAM ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ OLDU mask

Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez belediye başkan yardımcılarını değiştirdikten sonra Özel Kalem Müdürü Faik Bal’ın yerine Gülnur Bayram’ı getirdi.

09 May 2024 - 11:20 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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