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BAŞKAN ÖLMEZ 6 MÜDÜRLÜKTE DEĞİŞİME GİTTİ

Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez göreve gelmesinin ardından yardımcılarını değiştirdikten sonra müdürlüklerde de değişime gitti.

BAŞKAN ÖLMEZ 6 MÜDÜRLÜKTE DEĞİŞİME GİTTİ mask

6 MÜDÜRLÜK DEĞİŞTİ

Özel Kalem Müdürü Faik Bal’ın yerine Gülnur Bayram

Basın Yayın ve Halka İlişkiler Müdürü Vekili Murat Yıldırım’ın yerine Gülnur Bayram

Destek Hizmetleri Müdürü Rıdvan Taşoğlu’nun yerine Samet Çelik

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdür Vekili Abdullah Can’ın yerine Vedat Çetin

Temizlik İşleri Müdür Vekili Oğuz Tiryaki’nin yerine eski başkan yardımcısı Murat Ölmez,

Yazı İşleri Müdür Vekili Abdullah Can’ın yerine Afet İşleri Müdürü Mustafa Küçük

Kandıra Belediyesinde yeni başkan yardımcıları Mali Hizmetler Müdürü Erkan Togay, Belediye Meclis Üyeleri İsmail Aysu ve Abdülkadir Köksal oldu.
# Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, yeni, oldu, Meclis

09 May 2024 - 11:24 - Gündem

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