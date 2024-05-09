BAŞKAN ÖLMEZ 6 MÜDÜRLÜKTE DEĞİŞİME GİTTİ

6 MÜDÜRLÜK DEĞİŞTİ
Özel Kalem Müdürü Faik Bal’ın yerine Gülnur Bayram
Basın Yayın ve Halka İlişkiler Müdürü Vekili Murat Yıldırım’ın yerine Gülnur Bayram
Destek Hizmetleri Müdürü Rıdvan Taşoğlu’nun yerine Samet Çelik
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdür Vekili Abdullah Can’ın yerine Vedat Çetin
Temizlik İşleri Müdür Vekili Oğuz Tiryaki’nin yerine eski başkan yardımcısı Murat Ölmez,
Yazı İşleri Müdür Vekili Abdullah Can’ın yerine Afet İşleri Müdürü Mustafa Küçük
Kandıra Belediyesinde yeni başkan yardımcıları Mali Hizmetler Müdürü Erkan Togay, Belediye Meclis Üyeleri İsmail Aysu ve Abdülkadir Köksal oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.