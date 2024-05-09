FEVZİYE CAMİ TUVALETİ NE ZAMAN ÜCRETSİZ OLACAK?

İzmit Belediyesi'nden gelen açıklamaya göre;
"İzmit Belediye Meclisi toplantısında, Fevziye Camii umumi tuvaletlerinin ücretsiz hale getirilmesine ilişkin kararı kabul etmiştir. Bu kapsamda önce dönemden 2026 yılına kadar sürecek olan uzun süreli kiralama yetkisi sonlandırılmış ve sözleşmenin iptali için meclisten yetki alınmıştır.
Ancak, bu kararın pratikte uygulanmaya başlaması için gerekli yasal ve idari işlemlerin tamamlanması gerekmektedir.
Bu sürecin ne kadar süreceği ve tuvaletlerin ne zaman ücretsiz hizmet vermeye başlayacağı, ilgili işlemlerin hızına bağlı olarak değişecektir. İzmit Belediyesi olarak, süreci mümkün olan en kısa sürede tamamlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.
Kamuoyunu süreçle ilgili gelişmelerden resmi kanallarımız aracılığıyla bilgilendirmeye devam edeceğiz."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Eroldemirbek - helal olsun sana sn. fatma hürriyet hnm. halk insanısın çalışkansın . bu halk seninle birlik olacaktır . yasal hata yapma birisine fırsat verme ilk yerel seçimde B.B.bşk. ol.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.