09 May 2024 - 12:19- Spor G:

Olağanüstü maça Olağanüstü ilgi!

Satılan bilet sayısı 30 bine dayandı. Stat 34 bin kişilik. Kalan biletler de yarın bitecek gibi görünüyor.

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Olağanüstü maça Olağanüstü ilgi! mask

STADYUM FULL ÇEKECEK

Kocaelispor’un cumartesi günü oynayacağı Sakaryaspor maçına ilgi oldukça yoğun. Birçok blokta biletler tamamen tükendi. Kale arkası üst tribünler de böylece açılmış oldu. Satılan bilet sayısı 29 bin! Trendyol 1. Lig’in son haftasında Sakaryaspor ile karşılaşacak olan temsilcimizde maça ilgi oldukça fazla.

İNCE HESAPLAR VAR

Bu hafta Çorum ve Bodrum kaybeder, Kocaeli ise kazanırsa, üçüncü olacağız, direkt final oynayacağız. Bu açıdan da, cumartesi günkü tarihi Sakaryaspor ile oynanacak maç, sezonun en kritik maçı haline gelmiş durumda bulunuyor. Bu maça ilgi de bir hayli fazla. Bugüne kadar satılan bilet sayısı 29 bin civarına geldi.  34 bin 712 kişi kapasiteli Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu, maç saatinde çok yüksek ihtimalle full çekecek.

KALE ARKASI ÜST TRİBÜNLERİ AÇILDI

Satılan bilet sayısı 29 bin olunca Kocaelispor yönetimi kale arkası üst tribünlerini de açtı. Bu sezon ilk kez kale arkası üst tribünlerine seyirci alınacak. Batı numaralı alt ve üst, doğu maraton alt ve üst, güney ve kuzey kale arkası alt tribünler tamamen doldu. Kuzey ve güney kale arkası üst tribünler de bu vesileyle açılmış oldu. Maç günü tıklım tıklım stadyumda keyif veren bir karşılaşma bizleri bekliyor.
# oldu, var, Kocaelispor, Sakaryaspor, yüksek, bodrum

09 May 2024 - 12:19 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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Yorumlar

(1)
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Mesut - Bilet bitse ne olur bitmese kocaeli sporu bitirdiniz başka ne olacak

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 09 Mayıs 12:48

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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