Olağanüstü maça Olağanüstü ilgi!

STADYUM FULL ÇEKECEK

Kocaelispor’un cumartesi günü oynayacağı Sakaryaspor maçına ilgi oldukça yoğun. Birçok blokta biletler tamamen tükendi. Kale arkası üst tribünler de böylece açılmış oldu. Satılan bilet sayısı 29 bin! Trendyol 1. Lig’in son haftasında Sakaryaspor ile karşılaşacak olan temsilcimizde maça ilgi oldukça fazla.

İNCE HESAPLAR VAR

Bu hafta Çorum ve Bodrum kaybeder, Kocaeli ise kazanırsa, üçüncü olacağız, direkt final oynayacağız. Bu açıdan da, cumartesi günkü tarihi Sakaryaspor ile oynanacak maç, sezonun en kritik maçı haline gelmiş durumda bulunuyor. Bu maça ilgi de bir hayli fazla. Bugüne kadar satılan bilet sayısı 29 bin civarına geldi. 34 bin 712 kişi kapasiteli Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu, maç saatinde çok yüksek ihtimalle full çekecek.

KALE ARKASI ÜST TRİBÜNLERİ AÇILDI

Satılan bilet sayısı 29 bin olunca Kocaelispor yönetimi kale arkası üst tribünlerini de açtı. Bu sezon ilk kez kale arkası üst tribünlerine seyirci alınacak. Batı numaralı alt ve üst, doğu maraton alt ve üst, güney ve kuzey kale arkası alt tribünler tamamen doldu. Kuzey ve güney kale arkası üst tribünler de bu vesileyle açılmış oldu. Maç günü tıklım tıklım stadyumda keyif veren bir karşılaşma bizleri bekliyor.