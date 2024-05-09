Olağanüstü maça Olağanüstü ilgi!

STADYUM FULL ÇEKECEK
Kocaelispor’un cumartesi günü oynayacağı Sakaryaspor maçına ilgi oldukça yoğun. Birçok blokta biletler tamamen tükendi. Kale arkası üst tribünler de böylece açılmış oldu. Satılan bilet sayısı 29 bin! Trendyol 1. Lig’in son haftasında Sakaryaspor ile karşılaşacak olan temsilcimizde maça ilgi oldukça fazla.
İNCE HESAPLAR VAR
Bu hafta Çorum ve Bodrum kaybeder, Kocaeli ise kazanırsa, üçüncü olacağız, direkt final oynayacağız. Bu açıdan da, cumartesi günkü tarihi Sakaryaspor ile oynanacak maç, sezonun en kritik maçı haline gelmiş durumda bulunuyor. Bu maça ilgi de bir hayli fazla. Bugüne kadar satılan bilet sayısı 29 bin civarına geldi. 34 bin 712 kişi kapasiteli Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu, maç saatinde çok yüksek ihtimalle full çekecek.
KALE ARKASI ÜST TRİBÜNLERİ AÇILDI
Satılan bilet sayısı 29 bin olunca Kocaelispor yönetimi kale arkası üst tribünlerini de açtı. Bu sezon ilk kez kale arkası üst tribünlerine seyirci alınacak. Batı numaralı alt ve üst, doğu maraton alt ve üst, güney ve kuzey kale arkası alt tribünler tamamen doldu. Kuzey ve güney kale arkası üst tribünler de bu vesileyle açılmış oldu. Maç günü tıklım tıklım stadyumda keyif veren bir karşılaşma bizleri bekliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Mesut - Bilet bitse ne olur bitmese kocaeli sporu bitirdiniz başka ne olacak
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.