“Çılgın Coşkun” yine coştu: “Kocaelispor’u yine yeneceğiz”

“BUNDAN ÖNCEKİ KOCAELİSPOR MAÇINI KAZANMIŞTIK, BU MAÇI DA KAZANACAĞIZ”

Trendyol 1. Lig’in 34. haftasında oynanacak Marmara derbisinde Sakaryaspor ile Kocaelispor, 11 Mayıs Cumartesi günü 39. kez kozlarını paylaşacak. Play-off’u garantileyen iki takım arasında oynanacak ve rekabeti yaklaşık 50 yıl öncesine dayanan derbide Sakaryaspor, galip gelmesi durumunda direkt olarak final oynayacak. İlk kez 6 Ocak 1974’te Adapazarı Şehir Stadı’nda oynanan ve ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle neticelenen maçta karşı karşıya gelen Sakaryaspor ile Kocaelispor, ağırlıklı olarak Süper Lig ve TFF 1. Lig’de olmak üzere 38 resmi maç yaptı.

LİGLERDE DE 15-13 SAKARYA ÖNDE BULUNUYOR

Bu karşılaşmalardan 15’ini Sakaryaspor, 13’ünü Kocaelispor kazandı. Yeşil-siyahlı rakipler 10 maçta ise berabere kaldı. Geçmişte oynanan 38 resmi maçta Kocaelispor ağlarına 54 gol bırakan Sakaryaspor, meşin yuvarlağı 54 kez kalesinde gördü. Kocaelispor rakibi karşısında en farklı galibiyetini 1991-1992 sezonunda 6-2’lik skorla elde ederken, Sakaryaspor ise 2010-2011’de ezeli rakibini 5-1 mağlup etmeyi başardı.