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“Çılgın Coşkun” yine coştu: “Kocaelispor’u yine yeneceğiz”

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Sakaryaspor, yarım asırlık Marmara derbisinde ezeli rakibi Kocaelispor ile cumartesi günü İzmit’te 39. kez kozalarını paylaşacak. Galip gelmesi durumunda play-off’larda direkt olarak final oynayacak Sakaryaspor, hazırlıklarını yeni Teknik Direktör ‘Çılgın lakaplı’ Coşkun Demirbakan ile sürdürüyor.

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“Çılgın Coşkun” yine coştu: “Kocaelispor’u yine yeneceğiz” mask

“BUNDAN ÖNCEKİ KOCAELİSPOR MAÇINI KAZANMIŞTIK, BU MAÇI DA KAZANACAĞIZ”

Trendyol 1. Lig’in 34. haftasında oynanacak Marmara derbisinde Sakaryaspor ile Kocaelispor, 11 Mayıs Cumartesi günü 39. kez kozlarını paylaşacak. Play-off’u garantileyen iki takım arasında oynanacak ve rekabeti yaklaşık 50 yıl öncesine dayanan derbide Sakaryaspor, galip gelmesi durumunda direkt olarak final oynayacak. İlk kez 6 Ocak 1974’te Adapazarı Şehir Stadı’nda oynanan ve ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle neticelenen maçta karşı karşıya gelen Sakaryaspor ile Kocaelispor, ağırlıklı olarak Süper Lig ve TFF 1. Lig’de olmak üzere 38 resmi maç yaptı.

LİGLERDE DE 15-13 SAKARYA ÖNDE BULUNUYOR

Bu karşılaşmalardan 15’ini Sakaryaspor, 13’ünü Kocaelispor kazandı. Yeşil-siyahlı rakipler 10 maçta ise berabere kaldı. Geçmişte oynanan 38 resmi maçta Kocaelispor ağlarına 54 gol bırakan Sakaryaspor, meşin yuvarlağı 54 kez kalesinde gördü. Kocaelispor rakibi karşısında en farklı galibiyetini 1991-1992 sezonunda 6-2’lik skorla elde ederken, Sakaryaspor ise 2010-2011’de ezeli rakibini 5-1 mağlup etmeyi başardı.
# Kocaelispor, Sakaryaspor

09 May 2024 - 12:23 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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Yorumlar

(2)
02

Seref - Seninde görelim. 35000 kişiyle mactadayiz. Haydi hayırlı traslat.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Mayıs 13:12
01

Fenasi - Şaşırmadım desem yeridir doğru işimiz zor lige bakın bir Sakarya sporun maçlarına birde Kocaeli spor un maçlarına farkı görürsünüz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Mayıs 12:43

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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