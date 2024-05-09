Recep Durul: “Bu şehir şampiyonluğu istiyor”

“HER ŞEY KOCAELİSPOR’UN BAŞARISI İÇİN”

Hepimizin içinde kazanma duygusu var ve kuşkusuz stres yaşıyorsunuz. Böyle olunca da kontrolden çıkabiliyorsunuz. Biraz rahatsızlandım. Şu an iyiyim çok şükür. Her şey Kocaelispor’un başarısı için. Şehrin mutluluğu için tarihi bir döneme girdik. Camia kenetlendi, maça 2 gün kala biletlerin yüzde 90’ı satıldı. Bu da gösteriyor ki bu şehir şampiyonluğu istiyor.

“ BÜYÜK MAÇLARIN TAKIMI OLDUK”

Takımımız inişli çıkışlı bir grafik sergiliyor. Ancak bu lig öyle bir lig ki herkes herkesi yenebiliyor, hakem hataları olabiliyor, dış faktörler olabiliyor. Kocaelispor olarak bu tür dönemleri çok yaşadık, bunların içinden çıkmanın yollarını bulmuştur. Tarihimizden ve camiamızdan aldığımız güçle o refleksi ortaya koyarak büyük maçların takımı olduk.

“İNŞALLAH KAZANACAĞIZ”

Ezeli rakibimiz Sakaryaspor karşısında güzel bir oyunla inşallah maçı kazanacağız, 3 puanımızı alıp yolumuza devam edeceğiz. Ancak galibiyet bize yetmiyor… Diğer maçların skorları da konumumuzu belirleyecek. Üçüncülük şansımızın olma ihtimali yüksek. Geçen hafta kaybettik, diğer takımlar da kaybetti. Bu hafta da böyle bir durum söz konusu olabilir.

“ÜÇÜNCÜ OLURSAK SÜPER LİG’E BİR MAÇIMIZ KALACAK”

Üçüncü olmak arzusundayız. Bu gerçekleşirse Süper Lig’e 1 maçımız kalacak. Olamazsak da Tahir başkanımızın da izah ettiği gibi Play-Off maçlarımızı başarılı bir şekilde bitirip mutlu sona ulaşmak istiyoruz. Siz, oynadığınız maçın, giydiğiniz formanın, ne anlama geldiğini bilirseniz bunu başarabiliriz. Kocaelispor Kulübü’nün temsilcileri olarak şampiyonluğa ulaşılması için elimizden gelen ne varsa yapacağız, bu inancım da fazlası ile var. Antrenmanlarda fiziksel performans önemlidir ancak maçlarda fiziksel performansın yanından zihinsel performans da önemlidir. Stratejik dönemde de girdiğimiz şampiyonluk savaşını inşallah kazanacağız.