Büyükakın'dan Kocaelisporlu futbolculara mesaj!

FUTBOLCULARA MORAL VERDİ

Kocaelispor, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu’nda gerçekleştiriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, takımı stadyumda ziyaret etti. Takım ile alakalı son bilgileri alan Büyükakın, takıma moral vermek adına futbolcular ile konuştu. Futbolculardan galibiyet için söz alan Büyükakın, onlara güvendiklerini ve her zaman yanlarında olacaklarını dile getirdi. Kazanmanın veya kaybetmenin bir şey değiştirmeyeceğini söyleyen başkan Büyükakın, önemli olanın Play - Off başarısı olduğunu ve buna göre davranılması gerektiğinin altını çizdi. Kocaelispor yönetimi ve futbolcular, tam kadro olarak Büyükakın’ı misafir etti.

“KOCAELİSPOR ÇOK ZOR ZAMANLARDAN BURAYA GELDİ”

Başkan Büyükakın, ziyareti sıradında şu cümleleri diler getirdi: “Bütün camiayı sonuna kadar Kocaelispor’un arkasında olmaya davet ediyoruz. Alınan biletlerden de görüldüğü üzere şehir büyük bir heyecan içerisinde inanmış durumda. Takım ruhu böyle bir şeydir. Taraftarlar sadece iyi zamanda destek yapmazlar, kötü zamanda da desteklerini esirgemezler. Bunu unutmadan devam etmek lazım. Kocaelispor çok zor zamanlardan buraya geldi. Şöyle hatırlamak lazım, biz BAL’da mücadele ediyorduk. “Biz 1. Lig’e çıkar mıyız? Çıkamaz mıyız? Orada kalır mıyız?” gibi tartışmalardan bugün, “Süper Lig’e neden çıkamıyoruz?” Gibi tartışmalara geldik. Aslında bambaşka bir yerdeyiz. “Bu takım Süper Lig’e çıkacak mı? Şampiyon olacak mı?” gibi tartışmalar konuşulmaya başlandı şehirde. Biz BAL’da deplasmana nasıl gidilir nerelerden kaynaklar buluruz diye düşünüyorduk bir zamanlar. Oralardan buralara geldik. Ciddi mesafeleri geride bıraktık.

“BEŞ KURUŞ FAYDALARI OLMADAN KONUŞURLAR”

Eksikler üzerine bakmak kolay. Eksikler üzerine konuşmak kolay. Eksikler var mıdır? Tabii ki vardır. Eksiksiz futbolcu veya hoca yok, yönetici yok. İş yapan insanlarda eksik olur. İş yapmayan insanlar ise her şeyi konuşur. Öyle kenardan beş kuruşluk faydaları olmadan konuşurlar. Hayatını bu yola adayan insanları, fedakarlık yapan insanları yatırırlar, kaldırırlar… Ama bu işin doğası böyledir. İdari sorumluluğunuz varsa, kulüp yöneticiliği yapıyorsanız eleştirilere açık olmalısınız. Ama her zaman işinize odaklanmalısınız. Bu futbolcular ve hoca için çok daha fazladır. Şehrin her zaman kendi takımına sahip çıkması gerekiyor. Bakın burdan Ekrem ve Ahmet’in fotoğraflarını görüyoruz. Allah rahmet eylesin. Bu şehirde sportif anlamda katkı sağlayan herkese teşekkür etmemiz gerekiyor.

“SONUCUN NE OLACAĞINI KİMSE BİLEMEZ”

Önümüzdeki günlerde bunun bir turnuva maçı gibi değerlendirilmesi gerektiğini unutmamak gerekiyor. Cumartesi günkü maçın sonucu ne olursa olsun. İyi olursa mutlu oluruz, avantaj yakalarız. Bu maçın sonucu iyi olsa bile ondan sonraki maçlar için hiç bir anlamı yok. Asıl o maçların nihayeti önemli. Play - Off’a en alttan girsek bile sonucun ne olacağı belli değil, kimse bunu bilemez. En avantajlı üçüncü sıradaki oluyor ama sadece daha az maç oynayacak bu gibi bir avantajı var. Ama bu garanti anlamına gelmeyecek. Dolayısıyla böyle bir düşünceyle bakarsak, inanırsak, istersek, kent ve takım kenetlenirse, sadece başarıya odaklanırsak başarıyı elde ederiz. Ben her şeyi aynı anda söylemek istiyorum. Sonuçlar ne olursa olsun biz bu takımın yanındayız. Yani bu takım başarı gösterdiğinde yanındayız, göstermediğinde yanında değiliz olmayacak.

“BURAYA SİYASETÇİ OLARAK DEĞİL TARAFTAR OLARAK GELDİM”

Biz şimdiye kadar çok görünür olmadık sadece zor zamanda geldik buraya. Şu anda morale ihtiyacı var takımın. Bizim ilgilenmemiz gereken birçok iş var. Ben esasen bu işlerle yöneticilerimizin ilgilenmesi gerektiğini, siyasilerin çok da buraya gelmemesi gerektiğini düşünüyorum. Böyle de davranıyorum. Ben bir siyasetçi olarak buraya gelmiyorum. Kocaelispor taraftarı ve takımın ağabeyi olarak, yöneticilerimizin arkadaşı olarak, onların yanında olduğumuzu göstermek için buraya geldim. Hep birlikte böyle davranırsak, öyle ya da böyle bu takım Süper Lig’e çıkacaktır buna inanıyoruz. Hiçbir zaman da vazgeçmeyeceğiz. Sadece moralleri yüksek tutmak lazım. İnşallah bu çocuklar başaracaklar. Başaramazlarsa da onları seveceğiz ama başarırlarsa daha çok seveceğiz. Başarılarsa onları mutlu etme sözü de verdik. Onun ne olduğunu da biz bizde saklı tutalım.