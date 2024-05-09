Kanko, Engellilerin Emekli Maaşını Meclise Taşıdı

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak görev yapan engelli memurların yaşadığı mağduriyetleri gündeme getiren Kanko, engelli kamu görevlilerinin emekli olduklarında karşılaştıkları zorluklara işaret ederek, bu sorunların gidermesi adına hükümete pozitif ayrımcılık yapması konusunda çağrıda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a çağrıda bulunan Kanko, Meclis Genel Kurulunda yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi;

“Bugün itibariyle 70 bin 788 dolayında, 657 sayılı kanuna tabi engelli kamu görevlisi bulunmakta. Bu engelli memurlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 19. maddesine göre, özel kanunlarında yazılı, belirli şartlar içinde emeklilik haklarına sahipler.

Ancak, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 28. maddesine göre, emekli aylıkları, belirlenen katsayılara göre bağlanmakta ve büyük bir düşeşe sebebiyet vermektedir. Bu durum, engelli memurların emekli maaşlarının düşük olmasına ve yaşam zorluklarına karşı yeterli gelir sağlayamamasına neden olmaktadır. Yaş ilerledikçe karşılaştıkları sağlık sorunları ve kronik hastalıklara karşı verdikleri mücadelede engelli vatandaşlarımızın yanında olmak adına;

CHP olarak bu sorunu dile getirmek ve engelli kamu görevlilerinin emekli olduklarında çalışırken aldıkları maaşın pozitif ayrımcılık yaparak makul düzeye yükseltilmesini sağlayacak bir düzenleme yapılmasını talep etmekteyiz.

Talebimizin yerine getirilmesi, engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin artırılması, sosyal güvenlik haklarının korunması ve eşitlik ilkesinin sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır. Engelli kamu görevlileri, çalışırken gösterdikleri performans, katkı ve fedakârlık ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, emekli olduklarında da hak ettikleri maaşı almaları, hem kendilerinin hem de ailelerinin refahını artıracaktır” ifadelerini kullandı.