Kurbanlıklar görücüye çıkıyor

Kurban Bayramı’na yaklaşılırken Başiskele’de, vatandaşların kurban ibadetini ve bayramını huzurla geçirebilmesi için tüm imkanlarıyla çalışan Başiskele Belediyesi, bu yıl da kurbanlık hayvan satış yerindeki hazırlıkları erkenden tamamladı. Başiskele Belediyesi, şehirde kurbanlık satış yerlerinin düzensiz ve yerleşim alanlarının içerisinde olmaması, ulaşım ile nakliyenin daha rahat ve güvenli olabilmesi adına geçen yıllarda başlattığı uygulamayı bu yıl da sürdürdü. Başiskele Belediyesi koordinesinde yürütülen çalışmalarla Doğantepe Mahallesi 16. Sokak üzerinde kurulan Kurbanlık Hayvan Satış Yeri kıyasıya pazarlıklara ev sahipliği yapacak. Anadolu'nun çeşitli illerinden kamyonlara yüklenen küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıklar Başiskele Belediyesi Kurbanlık Hayvan Satış Yeri’nde görücüye çıkmaya başladılar.