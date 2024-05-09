Gergerlioğlu: "Türkiye insan haklarından uzaklaştı"

DEM Parti’nin belediyelerine kayyum atanacağı söylemlerini değerlendiren DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Çünkü halkın iradesine sürekli bir engelleme hali kabul edilebilir durumda değil. Türkiye bu anti demokratik, hukuksuz politikalarıyla insan haklarından, Avrupa’dan, Avrupa Birliği değerlerinden uzaklaştığı ve Avrupa Birliği İlerleme raporlarında oldukça kötü bir durumda” dedi.

Elips Haber’den Sümeyye Aksu’ya konuşan Gergerlioğlu, ekonomik krizin Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a büyük bir kayıp yaşattığını söyleyerek, “Bu bir zincirleme süreç bu zincirleme süreci başlatan nedeni yani kayyum politikalarını tekrar zorlamaları şu an çok mümkün değil. Çünkü ekonominin düzelmesi için şu ana kadar uygulanan politikalardan biraz uzaklaşmak gerekiyor. Bu yapılmadan bir yere varılamaz. O yüzden kayyum politikasının gerçekleşebileceğine çok fazla ihtimal vermiyorum” ifadelerini kullandı.

Bölge halkının kayyum atamalarına karşı oldukça tepkili olduğunu kaydeden Gergerlioğlu, “Bölge halkı seçimlerde gereken dersi verdi. Kayyum politikalarının tutmadığı bu seçimlerde de görüldü. Cumhur İttifakı halk nezdinde de ağır bir cevap aldı. O yüzden bu politikalara halkında destek vermediği ortada. Bu yüzden de tekrar kayyum atamak öyle kolay iş değil” diye konuştu.