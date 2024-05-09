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Çınar Çocuk Evi öğrencileri Beden Eğitimi derslerinde sporla buluşuyor

İzmit Belediyesi, Çınar Çocuk Evlerindeki Beden Eğitimi dersleri ile çocukların spor alanında kendilerini geliştirmesini sağlıyor

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Çınar Çocuk Evi öğrencileri Beden Eğitimi derslerinde sporla buluşuyor mask

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Yeşilova ve Tüysüzler Çınar Çocuk Evlerinde öğrenciler, haftanın 2 günü düzenli olarak Beden Eğitimi dersi almaya başladı. Beden Eğitimi dersleriyle çocukların olumlu davranışlar sergilemesine yardımcı olunuyor. Modern ve donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlanan çocuklar diğer gelişim alanlarında da başarı gösteriyor. 

ÇOCUKLARIN SPOR BECERİLERİ GELİŞİYOR
Beden Eğitimi Öğretmeni Okan Kaytan tarafında verilen derslerde çocukların, tüm spor dallarının temeli olan jimnastik ile denge, duruş pozisyonları, el göz koordinasyonu gibi temel becerileri en üst seviyede kazanmaları ve diğer spor dallarında da bu becerileri kullanmaları hedefleniyor. Minik öğrenciler, çok kısa sürede hazırlandıkları jimnastik gösterisini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda gerçekleştirerek büyük beğeni toplamıştı.
# büyük, çocuk, İzmit belediyesi

09 May 2024 - 13:22 - Eğitim

Mahreç  Haber Merkezi

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