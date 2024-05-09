Gergerlioğlu, “2002’de emekli maaşı asgari ücretin 1,5 katıydı”

“Cumhur-zulüm ittifakı emekliler ekmek bulamıyorsa ıstakoz yesin diyor”

Emeklilere seslenen Gergerlioğlu, “16 milyona yakın emeklinin çoğu neden açlık sınırının altında yaşıyor, maaşları neden 10 bin lira ve civarında? Çünkü AK PARTİ- MHP, Cumhur, zulüm, çıkar, suç ortaklığı devam ediyor. Ey 16 milyon emekli, sana sesleniyorum: Bu ortaklık devam ettiği müddetçe durumun düzelmez. Buradan istediğimiz kadar “Emeklinin maaşını yükselt.” deriz ama bu iktidar, bu ittifak hayatta olduğu için, zengini daha zengin, fakiri daha fakir olacaktır. Bu ittifak ayakta olduğu için senin durumun düzelmez emekli, bunu çok iyi bil. Biz burada bu iktidara binlerce defa dedik ki: “Emeklinin durumu perişan; aç, sefil, ikinci bir işte çalışıyor.” Bize cevap veremediler. Dedikleri en çok ne oluyor biliyor musunuz? “Ekmek bulamıyorlar.” diyoruz, “Ekmek bulamıyorlarsa ıstakoz yesin.” diyorlar; bu mahiyette bir kafaları var; anlamıyorlar, bilmiyorlar, hissetmiyorlar.” şekline konuştu.

Emeklinin durumu felaket

Ak Parti iktidarının başladığı 2002 yılında emeklilerin asgari ücretin 1,5 katına yakın bir maaş aldığını belirten Gergerlioğlu, “Şu anda emekliler asgari ücretin neredeyse yarısına yakın bir maaş alıyorlar. Bunu inkâr edebilir misiniz? İnkâr edemezsiniz. Emeklinin durumu felaket. Ben bunu tüm emeklilere söylüyorum: Bu iktidara oy vermekten vazgeçin kardeşim, sizi daha da kötü bir yere götürecek.” dedi.

Ekonomiyi mahvettiler

Gergerlioğlu, “Şu anda emekliler Türkiye’de 300 dolara yakın bir maaş alıyor, ABD’de 3 bin Dolar alıyor, Avrupa ülkelerinde 1.000-1.500 Euro alıyor. Türkiye’de açlık sınırı 17.725 lira ve emeklinin çoğu 10 bin lira alıyor, yoksulluk sınırı 57 bin lira. Emekli ikramiyesi sürekli düşüyor, emeklilerin millî gelirden aldığı pay sürekli düşüyor. Bakın, şu anda neden ekonomiyi söyledim? Çünkü 128 milyar dolar skandalını saklayanlar ekonomiyi mahvetti, berbat etti. Tarımı bitirenler, hayvancılığı bitirenler, enflasyonu yüzde 200'e vurduranlar mahvettiler ekonomiyi, bundan dolayı emekli bu hâlde. Üretim var mı? Yok. Esnafın durumu berbat bir durumda ve bundan dolayı emekli daha da kötü günler görecek bu ittifak döneminde. O yüzden son seçimde gösterdiğiniz sarı kartı daha etkili bir şekilde gösterin.” ifadelerini kullandı.

“ Büyük bir günaha ve suça imza atmış oldunuz!”

Emeklilerin son seçimde gösterdikleri sarı kartı çok daha etkili bir şekilde gösterip kırmızı karta çevirmeleri gerektiğini belirten Gergerlioğlu, “Ben burada bir de şunu söylemek isterim: Burada aylardır Uluslararası Lahey Adalet Divanına Türkiye'nin, Güney Afrika’nın yanında “katılan” olarak katılması gerektiğini söyledim. Ak Parti sıraları bana hep dedi ki: “Mevzuatta öyle bir şey yok.” Güney Afrika’nın yanında katılamazmış, aç da bak. Ya, biraz ilkeli olun arkadaşlar, biraz ilkeli olun ve dersinize çalışın. Biz buraya bilmeden çıkmayız. Soykırım sözleşmesinin 9’uncu maddesiydi. Bakın, o kadar İsrail hamaseti yaptınız, 3’üncü ülke olarak başvurdunuz Nikaragua ve Kolombiya’dan sonra. Büyük bir skandaldır bu ve şu anda diplomatik ilişkiler de bitmiş değil ve ticarette en son mayıs ayında ancak bitti. Büyük bir günaha ve suça imza atmış oldunuz.” şeklinde konuştu.