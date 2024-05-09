Şanlı: Şiddet teklifimiz hayata geçirirsin!

İstanbul’da bir okul müdürünün eski öğrencisi tarafından öldürülmesiyle ardından eğitim sendikaları bugün ilk derse girmedi. Ögretmenler yarın işe tüm gün iş bırakacak. Eğitimde şiddete karşı yasa çıkarılmasının elzem olduğunu ifade eden Türk Eğitim Sen Kocaeli 1 nolu Şube Başkanı Yaşar Şanlı, siyah kokart ve kurdelelerle derse giren öğretmenleri ziyaret ederek bir açıklama yaptı.

ŞİDDET YASASI ÇIKARILSIN!

Katıldığıbir okulda açıklama yapan Türk Eğitim Sen Kocaeli 1 nolu Şube Yaşar Şanlı:

"Kamuoyunu ve eğitim camiamızı büyük yasa boğan şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde okul müdürü olarak görev yapan İbrahim Oktugan, bir öğrenci tarafından menfur bir saldırıyla silahla vurularak canice öldürüldü. Öncelikle kıymetli meslektaşımıza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyoruz. Yaşanan vahşeti protesto etmek amacıyla Türk Eğitim-Sen olarak bugün ilk derse girmeme kararı aldık. Siyah kokart/kurdelelerimizle bugün ilk derse girmedik, yarın iş bırakıyoruz! Şiddete yönelik önlem almanız için daha kaç eğitimcimizi yitireceğiz? Artık yeter!

Yine bugün X (Twitter) platformunda saat 21.00’de hashtag çalışması yaparak şiddeti protesto edeceğiz. Çalışmamız Genel Başkanımız Talip Geylan’ın ilk tweetiyle başlayacak. 10.05. 2024 Cuma günü de tüm öğretmenlerimizle birlikte iş bırakıyor, il milli eğitim müdürlükleri önünde yapacağımız basın açıklamalarıyla ÖĞRETMENE ŞİDDETE HAYIR diyoruz!" ifadelerini kullandı.

İTİBAR SUİKASTLERİ SON BULSUN

Sözlerini sürdüren Başkan Şanlı: "Ayrıca okullarımızda bir hafta süresince siyah kokart/kurdele ile derslere gireceğiz. Buradan bir kez daha sesleniyoruz: Meslektaşlarımıza yönelik şiddeti önleyecek etkili tedbirleri getirecek yasal düzenlemeler için ne bekliyorsunuz? Sendikamızın 2019 ve 2023 yıllarında eğitim çalışanlarına yönelik şiddeti önleyici tedbirlerin alınması ve failler hakkında caydırıcı müeyyideler getirilmesi amacıyla hazırladığı ve milletvekilleri aracılığıyla TBMM’ye ilettiği kanun teklifimiz bir an önce hayata geçirilmelidir. Bu noktada tüm siyasi partilerimiz birlik içinde olarak bu teklife destek vermesi ve teklifimizin yasalaşması en büyük beklentimizdir. Öte yandan disiplin yönetmelikleri etkinleştirilmeli, her okulumuza güvenlik görevlisi tahsis edilmeli, eğitimcilerin itibarını zedeleyen ve sadece adı değişen öğretmeni şikâyet hatları kaldırılmalı, Öğretmenlik Meslek Kanununda eğitim çalışanlarına yönelik şiddet ile ilgili yasal düzenleme yer almalı, eğitim çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen itibar suikastları son bulmalı, statü kaybı önlenmeli, rehber öğretmen sayısı artırılmalıdır. Değerli meslektaşlarımız, kıymetli eğitim çalışanları; eğitim çalışanlarımıza yönelik şiddet aslında geleceğimize sıkılan kurşundur! Bu nedenle geleceğimizin karartılmasına müsaade etmeyeceğiz, şiddete müsamaha göstermeyeceğiz. Türk eğitimcileri olarak şiddetle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” diye konuştu.