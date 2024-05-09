- Asayiş

Kocaeli'de su kuyusuna düşen kadın kurtarıldı

Kandıra ilçesinde su kuyusuna düşen kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Orhan Mahallesi'nde Ayşe U, ormanlık alana gittiği sırada üzeri açık su kuyusuna düştü.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı Tüm Haberleri
Kocaeli'de su kuyusuna düşen kadın kurtarıldı mask

Kadının sesini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ayşe U, bölgeye gelen itfaiye ekiplerince kuyudan çıkarıldı. Olayda yara almayan kadın, evine döndü.

09 May 2024 - 13:36 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.219.219 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL