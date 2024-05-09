Makineye kapılan işçinin kolu koptu

Gümüşhane'de gerçekleşen olay, sabah saatlerinde Kelkit-Köse kara yolu Yunus Emre Mahallesi Dörtyol mevkisinde bulunan katı atık toplama birliği merkezinde meydana geldi. Tesisten Bayburt'a götürülmek üzere TIR'a yükleme işlemi sırasında Osman Zorlu, palete sıkışan odun parçasını almak isterken, sol kolunu çöp sıkıştırma makinesine kaptırdı.
Zorlu, kanlar içinde kalırken, makineyi durduran diğer çalışanların ihbarıyla tesise sağlık ekibi sevk edildi. Bulunduğu yerden çıkarılan Zorlu, ilk müdahale sonrası kopan kolu dikilmek üzere ambulans helikopterle, Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
İZMİT'TE PRES MAKİNASI FACİASI YAŞANMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde İzmit'te fabrikaya yeni alınan pres makinesinin kurulumu sırasında, makinenin aniden çalışması üzerine iş yeri sahibi Necmi Ş., makine içerisinde sıkışmıştı. Pres makinesine sıkışan fabrika sahibi Necmi Ş., ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.