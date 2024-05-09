- Asayiş

Makineye kapılan işçinin kolu koptu

Dün İzmit'te gerçekleşen pres makinası faciasının ardından bir acı daha yaşandı. Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde katı atık toplama merkezinde çalışan Osman Zorlu (39), yükleme esnasında palete sıkışan odun parçasını almak isterken, sol kolunu çöp sıkıştırma makinesine kaptırdı, işçinin kolu koptu.

Anadolu Ajansı
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Makineye kapılan işçinin kolu koptu mask
Makineye kapılan işçinin kolu koptu
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Gümüşhane'de gerçekleşen olay, sabah saatlerinde Kelkit-Köse kara yolu Yunus Emre Mahallesi Dörtyol mevkisinde bulunan katı atık toplama birliği merkezinde meydana geldi. Tesisten Bayburt'a götürülmek üzere TIR'a yükleme işlemi sırasında Osman Zorlu, palete sıkışan odun parçasını almak isterken, sol kolunu çöp sıkıştırma makinesine kaptırdı.

Zorlu, kanlar içinde kalırken, makineyi durduran diğer çalışanların ihbarıyla tesise sağlık ekibi sevk edildi. Bulunduğu yerden çıkarılan Zorlu, ilk müdahale sonrası kopan kolu dikilmek üzere ambulans helikopterle, Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.  

Makineye kapılan işçinin kolu koptu

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İZMİT'TE PRES MAKİNASI FACİASI YAŞANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde İzmit'te fabrikaya yeni alınan pres makinesinin kurulumu sırasında, makinenin aniden çalışması üzerine iş yeri sahibi Necmi Ş., makine içerisinde sıkışmıştı. Pres makinesine sıkışan fabrika sahibi Necmi Ş., ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
# sağlık, yeni

09 May 2024 - 13:47 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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