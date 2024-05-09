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Yaşlı adam evinde ölü bulundu

İzmit ilçesinde 76 yaşındaki şahıs, yakınları tarafından yaşadığı evde ölü bulundu.

İhlas Haber Ajansı
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Yaşlı adam evinde ölü bulundu mask

Olay, Atakent Mahallesi Akasya Sokak’taki 3 katlı binanın 1’inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakınları Emin A.’yı (76) hareketsiz şekilde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerden Emin A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Emin A’nın cansız bedeni Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Emin A.’nın yaşlılığa bağlı sebeplerle öldüğü değerlendiriyor.
# sağlık, polis

09 May 2024 - 13:58 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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