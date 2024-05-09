Randevu sisteminde yeni dönem!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da 'Ulusal Sağlık Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca’nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
-Yetkisiz olan kendince hürdür her istediğini rahatça söyleyebilir sorumluların ne söylediğine bakın sosyal medya sağlıklı bir bilgi kaynağı değil, sağlıkla ilgili bilgi kaynağı sağlık bakanlığıdır.
-Bugün olduğu gibi sizleri sağlık koordinasyon kurulumuzun kararları doğrultusunda sizleri bilgilendireceğim.
-Bağışıklama programındaki bütün aşılar Hıfzısahha’da üretilecek, 2028’de tüm aşılar yüzde 100 yerli olacak.
HASTA RANDEVU SİSTEMİ
-Geçen yıl yaklaşık 23 milyon kişi aldığı randevulardan en az birine gelmedi. Gelinmeyen randevu sayısı 81 milyon.
-Sistem artık şöyle işleyecek: Ertesi gün randevusu olan her hastamız, akşam saat 8’e kadar randevusuna onay verecek veya gelemeyeceğini bildirecek.
-Bu sisteme Onaylı Randevu Sistemi, MHRS’de başlatılan bu yeni döneme de Onaylı Randevu Dönemi diyoruz. Uygulama pazartesi günü başlıyor. Onaylı Randevu Dönemi hayırlı olsun.
-65 yaş üstü hastalar ile kanser hastaları, onaylı işleminden istisnadır.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.