Randevu sisteminde yeni dönem!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da 'Ulusal Sağlık Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca’nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

-Yetkisiz olan kendince hürdür her istediğini rahatça söyleyebilir sorumluların ne söylediğine bakın sosyal medya sağlıklı bir bilgi kaynağı değil, sağlıkla ilgili bilgi kaynağı sağlık bakanlığıdır.

-Bugün olduğu gibi sizleri sağlık koordinasyon kurulumuzun kararları doğrultusunda sizleri bilgilendireceğim.

-Bağışıklama programındaki bütün aşılar Hıfzısahha’da üretilecek, 2028’de tüm aşılar yüzde 100 yerli olacak.

HASTA RANDEVU SİSTEMİ

-Geçen yıl yaklaşık 23 milyon kişi aldığı randevulardan en az birine gelmedi. Gelinmeyen randevu sayısı 81 milyon.

-Sistem artık şöyle işleyecek: Ertesi gün randevusu olan her hastamız, akşam saat 8’e kadar randevusuna onay verecek veya gelemeyeceğini bildirecek.

-Bu sisteme Onaylı Randevu Sistemi, MHRS’de başlatılan bu yeni döneme de Onaylı Randevu Dönemi diyoruz. Uygulama pazartesi günü başlıyor. Onaylı Randevu Dönemi hayırlı olsun.

-65 yaş üstü hastalar ile kanser hastaları, onaylı işleminden istisnadır.