09 May 2024 - 14:04- Spor G:

Bir Subaşı klasiği: Yıldız takım son 16’ya kaldı

Kocaeli voleybolunun tartışmasız en üretken antrenörü Besim Subaşı, üretime devam ediyor. Yahyakaptan Yıldız takımı, Zonguldak grubunda, Türkiye’de son 16’ya kaldı.

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Bir Subaşı klasiği: Yıldız takım son 16’ya kaldı mask

TÜRKİYE SON 16'SINDAYIZ!!!”

Derince’de ve İzmit’teki çalışmalarıyla gönüllerde taht kuran ve bir çok milli voleybolcuyu yetiştiren antrenör Besim Subaşı, Yahyakaptan ile yeni bir başarıya imza attı. Subaşı konuyla ilgili olarak “Yıldız Erkek takımımız Zonguldak'ta yapılan Türkiye yarı finallerinde yenilmeyerek, 17 maçlık galibiyet serisine devam etti ve Türkiye ilk 16'sına girerek, Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.” dedi.
# türkiye, yeni

09 May 2024 - 14:04 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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