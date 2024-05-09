Bir Subaşı klasiği: Yıldız takım son 16’ya kaldı

“ TÜRKİYE SON 16'SINDAYIZ!!!”
Derince’de ve İzmit’teki çalışmalarıyla gönüllerde taht kuran ve bir çok milli voleybolcuyu yetiştiren antrenör Besim Subaşı, Yahyakaptan ile yeni bir başarıya imza attı. Subaşı konuyla ilgili olarak “Yıldız Erkek takımımız Zonguldak'ta yapılan Türkiye yarı finallerinde yenilmeyerek, 17 maçlık galibiyet serisine devam etti ve Türkiye ilk 16'sına girerek, Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.