Tebligatta 23 Nisan günü Ormanya'da hatalı park yaptıkları gerekçesiyle 690 TL ceza kesildiği yer aldı. 23 Nisan'da çocuklarını etkinliğe götüren sürücüler duruma isyan etti.
- Asayiş
23 Nisan'da çocukları Ormanya'ya götürdüler eve ceza geldi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 'Bi Dünya Eğlence' isimli etkinliklerle çocukları buluşturmuştu. 23 Nisan etkinlikleri Ormanya'da gerçekleştirildi. Etkinliğe vatandaşlar yoğun bir katılım sağladı. Etkinliklere araçları ile giden vatandaşlar evlerine döndüğünde ise gelen tebligata şok oldu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.