09 May 2024 - 14:07 - Asayiş

23 Nisan'da çocukları Ormanya'ya götürdüler eve ceza geldi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 'Bi Dünya Eğlence' isimli etkinliklerle çocukları buluşturmuştu. 23 Nisan etkinlikleri Ormanya'da gerçekleştirildi. Etkinliğe vatandaşlar yoğun bir katılım sağladı. Etkinliklere araçları ile giden vatandaşlar evlerine döndüğünde ise gelen tebligata şok oldu.