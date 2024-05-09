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23 Nisan'da çocukları Ormanya'ya götürdüler eve ceza geldi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 'Bi Dünya Eğlence' isimli etkinliklerle çocukları buluşturmuştu. 23 Nisan etkinlikleri Ormanya'da gerçekleştirildi. Etkinliğe vatandaşlar yoğun bir katılım sağladı. Etkinliklere araçları ile giden vatandaşlar evlerine döndüğünde ise gelen tebligata şok oldu.

Cihat Polat
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23 Nisan'da çocukları Ormanya'ya götürdüler eve ceza geldi mask
23 Nisan'da çocukları Ormanya'ya götürdüler eve ceza geldi
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Tebligatta 23 Nisan günü Ormanya'da hatalı park yaptıkları gerekçesiyle 690 TL ceza kesildiği yer aldı. 23 Nisan'da çocuklarını etkinliğe götüren sürücüler duruma isyan etti.

23 Nisan'da çocukları Ormanya'ya götürdüler eve ceza geldi
# ceza

09 May 2024 - 14:07 - Asayiş

Mahreç  Cihat Polat

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