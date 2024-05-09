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BAL’a yeniden yükselen Karamürsel‘e tebrik yağıyor

Karamürselspor yeniden BAL’a dönerken, kutlamalar da sürüyor.

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
BAL’a yeniden yükselen Karamürsel‘e tebrik yağıyor mask

Takımın hızlı taraftarlarından Cihan Yardım “Sezon başından sonuna kadar tüm imkânsızlıklara rağmen ellerinden gelen her şeyi yapan başta Kulüp Başkanı Erdin Bilgiç’i, yönetim kurulu üyeleri Murat Fitoz, Muhsin Doğan, Selman Açık ve diğer arkadaşları, takımın genel kaptanı Yusuf Baykan’ı emeklerinden dolayı kutluyorum. Takımın teknik direktörü Mustafa Kaya’ya ve ekibine, tüm sporcularımıza teşekkür ediyor, bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. Bir tebrik de, bu ilçeyi yamuk direklere, kısık aydınlatmaya, rezil tribünlere mahkum bırakanlara gelsin.” dedi.

09 May 2024 - 14:09 - Spor

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

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