Baçspor’un en yeni üyeleri

Karaman paylaşımında:

“Ailemizin yeni üyeleri, bu hafta aramıza katılan öğrencilerimiz Mehmet E. Taşkın, Muhammed B.Yıldırım, Enes-Ekrem-Ali İlderviş kardeşlere ve Yettim-İlyas kardeşlere, kulübümüz Baç Spor Futbol Akademisi adına hoş geldiniz, hayırlı olsun. Güzel ve iyi olan beklenir.” dedi.