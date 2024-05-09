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Baçspor’un en yeni üyeleri

Baçspor efsanesini geri getiren Mehmet Akif Karaman, üç yeni üyesini bağrına bastı.

Hakan Yağcıoğlu
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Baçspor’un en yeni üyeleri mask
Baçspor’un en yeni üyeleri
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Karaman paylaşımında:

“Ailemizin yeni üyeleri, bu hafta aramıza katılan öğrencilerimiz Mehmet E. Taşkın, Muhammed B.Yıldırım, Enes-Ekrem-Ali İlderviş kardeşlere ve Yettim-İlyas kardeşlere, kulübümüz Baç Spor Futbol Akademisi adına hoş geldiniz, hayırlı olsun. Güzel ve iyi olan beklenir.” dedi.

Baçspor’un en yeni üyeleri
# yeni

09 May 2024 - 14:12 - Spor

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

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