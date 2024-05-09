09 May 2024 - 14:17 - Spor

Zorlu maçı Burak Pakkan yönetecek

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden temsilcimiz Kocaelispor, sahasında ezeli rakibi Sakaryaspor'u konuk edecek. Yarım asırlık Marmara derbisinde ezeli rakiplerin maçını yönetecek hakem belli oldu