SEDAŞLI İŞÇİLER EYLEM YAPTI!

Sakarya Elektrik Dağıtım Şirketi’nde (SEDAŞ) ocak ayında başlayan toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşmaya varılamadı. SEDAŞ'ta örgütlü olan TES-İş Sendikası'nın talebine yanıt vermeyen işveren, masaya ücret teklifi ile gelmedi. Görüşmelerin arabuluculuk sürecine girmesiyle birlikte SEDAŞ işçileri de uyarı eylemlerine başladı. Arabuluculuk sürecinin de sona ermesiyle görüşmelerden bir sonuç alamayan SEDAŞ işçileri, dün Kocaeli'de iş bırakma eylemine gitti. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde 1000 lira artı yüzde 50 zam taleplerine karşılık bulamadığını belirten işçiler, asgari ücret düzeyinde ücretlere çalıştıklarını belirtti.
İŞÇİLER SENDİKADAN ŞİKAYETÇİ
Grev hakları olmayan saha çalışanları, bağlı oldukları Tes İş Sendikası’ndan da şikayetçi. Sürecin uzamasıyla birlikte Kocaeli’de uyarı eylemlerine devam eden saha çalışanları, dün öğle saatlerine kadar iş bırakma eylemi gerçekleştirildi. Öte yandan aralarında sendika temsilcisinin de bulunduğu eyleme katılanlar hakkında SEDAŞ tarafından tutanak tutulduğu öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Eroldemirbek - madde 1 . işçi her zaman haklıdır . madde 2. işçinin haklı olmadığı zaman 1. madde geçerlidir .
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.