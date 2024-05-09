Rekabet Kurulu'ndan Meta'ya büyük ceza!

Rekabet Kurulu'nun Facebook ve Instagram'ın sahibi META'ya kestiği cezada yeni bir aşamaya geçildi. Daha önce verilen karar doğrultusunda META'nın taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle 12 Aralık 2023'ten itibaren günlük 4 milyon TL'yi aşan tutarda ceza uygulanmaya başlanmıştı.

TOPLAM CEZA 898 MİLYON 258 BİN TL OLDU

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada, META'nın yeni bir taahhütte bulunduğu ve böylece 5 Mayıs 2024 tarihinde alınan kararla bu taahhütlerin kabul edilerek, günlük ceza uygulamasının da durduğu belirtildi. Günlük ceza uygulanan dönemde META'ya verilen ceza 551 milyon 557 bin 590 TL oldu. Böylece, META'nın veri birleştirme kuralları ihlali nedeniyle aldığı cezaların toplamı, 2022'deki 346,7 milyon TL'lik cezayla birlikte 898 milyon 258 bin TL'ye ulaşmış oldu.