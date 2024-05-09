- Ekonomi

İş Bankası’ndan yeni hamle

İş Bankası’nın iştiraki İş Enerji, Göktekin Enerji’nin sahibi olduğu iki rüzgar santralını devralarak kurulu gücünü 1.000 MW’a çıkardı.

DİLEK COŞGUN
DİLEK COŞGUN Tüm Haberleri
İş Bankası’ndan yeni hamle mask

İş Enerji Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Kayahan Karadaş ile Göktekin Enerji Genel Müdürü Abdullah Göktekin arasında imzalanan anlaşmayla Bingöl’de bulunan 49,7 MW’lık Metafor Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) ve Ağrı’da bulunan 33,6 MW’lıkYakaağzı RES, İş Enerji bünyesine dahil oldu. İş Enerji, santrallere ilişkin ek kapasite tahsisi, proje geliştirme ve belirli işlerde müteahhitlik hizmetlerinin sağlanması konularında Göktekin Enerji ile iş birliği yapacak.
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09 May 2024 - 14:46 - Ekonomi

Mahreç  Dilek Coşgun

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