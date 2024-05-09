Türk Telekom hedefine ulaştı

Şirketten yapılan açıklamada, “ Türk Telekom, bu alandaki faaliyetlerini daha etkin bir şekilde yürütmek, sürdürülebilirlik yaklaşımının tüm iş süreçlerine entegrasyonunu sağlamak, hedeflere yönelik çalışmaları hayata geçirmek gibi süreçler için 2023 yılında yönetim kuruluna bağlı ‘Sürdürülebilirlik Komitesi’ oluşturdu” denildi. Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan,

TEKNOLOJİ BİRİKİMİ

“Türk Telekom olarak teknolojiyi iyiliğe ve faydaya dönüştürme mottomuzla, teknoloji birikimimizi hayatın her alanına dokunmak, iyileştirmek ve değer katmak için kullanıyoruz. Yarınlara daha yeşil bir dünya bırakmak için çevre dostu amaçlar geliştiriyoruz. 2030 itibarıyla Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarımızda 2020 baz yılına nispeten yüzde 45’lik bir azaltım yapmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.