GÖLCÜK'ÜN YENİ BAŞHEKİMİ AZİZ ÇARDAK OLDU

Aziz Çardak, yakın zamanda tamamlanan yeni binasında hizmete giren Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesinin Başhekimi oldu. Sertan Acar’ın hastanenin yeni binasına geçildiği süreçte görevden ayrılırken Çardak’ın ise 13 Mayıs Pazartesi günü itibariyle göreve başlayacağı öğrenildi.
Aziz Çardak en son Kocaeli Şehir Hastanesi Başhekim Vekilliği yapmıştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Eroldemirbek - başhekim kim olursa olsun , hastane randevusu almak mümkün değil ayrıca . suriyeliler için ekranda ÖNCELİKLİ yazıyor zaten SEN BEKLE TÜRK.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.