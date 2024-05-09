09 May 2024 - 14:49- Sağlık G:

GÖLCÜK'ÜN YENİ BAŞHEKİMİ AZİZ ÇARDAK OLDU

Aziz Çardak, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nin yeni başhekimi oldu

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
GÖLCÜK'ÜN YENİ BAŞHEKİMİ AZİZ ÇARDAK OLDU mask

Aziz Çardak, yakın zamanda tamamlanan  yeni binasında hizmete giren Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesinin Başhekimi oldu. Sertan Acar’ın hastanenin yeni binasına geçildiği süreçte görevden ayrılırken Çardak’ın ise 13 Mayıs Pazartesi günü itibariyle göreve başlayacağı öğrenildi.

Aziz Çardak en son Kocaeli Şehir Hastanesi Başhekim Vekilliği yapmıştı.
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09 May 2024 - 14:49 - Sağlık

Mahreç  Haber Merkezi

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Yorumlar

(1)
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Eroldemirbek - başhekim kim olursa olsun , hastane randevusu almak mümkün değil ayrıca . suriyeliler için ekranda ÖNCELİKLİ yazıyor zaten SEN BEKLE TÜRK.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Mayıs 15:42

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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