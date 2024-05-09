Uygun, “Sivasspor'umuzun 57. yılı kutlu olsun. Anadolu'dan söylediğim gibi şampiyon çıkacaktır, en yakın zamanda. Bunlardan da bir tanesinin Sivasspor olmasını temenni ediyorum. Çünkü süreç belki çok zor. Ekonomik olarak çok uçurumlar olabilir. İnşallah Eskişehirspor'umuz geri gelir. Zonguldakspor'umuz, Sakaryaspor'umuz, Kocaelispor'umuz geri gelir. Bunların hepsini Süper Lig'de tekrar yerlerini alırlar ve bu güzellikleri hep beraber yaşamaya devam ederler. Gerçekten taraftarla birlikte güzel oluyor. Başakşehir de şampiyon olan takımlarımızdan bir tanesi. Onlar da seyircisi olmadan bu işi başarmış olan, gerçekten yönetimsel anlamda da çok doğru işler yapan bir takıma karşı oynayacağız. Şu anda elindeki kadro her geçen gün üstüne koyarak başarılı olmuş bir takıma karşı oynayacağız. Zor bir maç bizi bekliyor. Taraftarımızdan bizi yalnız bırakmamalarını, bizi desteklemelerini istiyoruz. Kalan 3 maçta da elimizden geldiği kadar kazanarak 9 puanla sezonu bitirmek ana hedefimiz. İnşallah başarırız” dedi.
09 May 2024 - 15:26- Spor Güncelleme:
Bülent Uygun: "Kocaelisporumuz Sakaryasporumuz Süper Lig'e geri gelsin"
Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sivas Teknik Direktörü Bülent Uygun, Başakşehir maçına galibiyet için çıkacaklarını vurguladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.