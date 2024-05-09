Bülent Uygun: "Kocaelisporumuz Sakaryasporumuz Süper Lig'e geri gelsin"

Uygun, “Sivasspor'umuzun 57. yılı kutlu olsun. Anadolu'dan söylediğim gibi şampiyon çıkacaktır, en yakın zamanda. Bunlardan da bir tanesinin Sivasspor olmasını temenni ediyorum. Çünkü süreç belki çok zor. Ekonomik olarak çok uçurumlar olabilir. İnşallah Eskişehirspor'umuz geri gelir. Zonguldakspor'umuz, Sakaryaspor'umuz, Kocaelispor'umuz geri gelir. Bunların hepsini Süper Lig'de tekrar yerlerini alırlar ve bu güzellikleri hep beraber yaşamaya devam ederler. Gerçekten taraftarla birlikte güzel oluyor. Başakşehir de şampiyon olan takımlarımızdan bir tanesi. Onlar da seyircisi olmadan bu işi başarmış olan, gerçekten yönetimsel anlamda da çok doğru işler yapan bir takıma karşı oynayacağız. Şu anda elindeki kadro her geçen gün üstüne koyarak başarılı olmuş bir takıma karşı oynayacağız. Zor bir maç bizi bekliyor. Taraftarımızdan bizi yalnız bırakmamalarını, bizi desteklemelerini istiyoruz. Kalan 3 maçta da elimizden geldiği kadar kazanarak 9 puanla sezonu bitirmek ana hedefimiz. İnşallah başarırız” dedi.