- Gündem

Erdem Arcan, 2. Kent Lokantasındaki çalışmaları inceledi 

İzmit Belediyesi Meclis üyesi Erdem Arcan ve SARBAŞ İşletmeler Müdürü Nuri Top ile Mehmet Ali Paşa Muhtarı Ahmet Kayabay Mehmet Ali Paşa Mahallesinde açılacak 2. Kent Lokantasını yerinde inceledi

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Erdem Arcan, 2. Kent Lokantasındaki çalışmaları inceledi  mask

İzmit Belediyesi tarafından vatandaşlara can suyu olması beklenen Mehmet Ali Paşa Mahallesindeki Kent Lokantasında açılacak olan 2.  çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. İzmit Belediyesi Meclis üyesi Erdem Arcan, SARBAŞ İşletmeler Müdürü Nuri Top ve Mehmet Ali Paşa Muhtarı Ahmet Kayabay çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplere kolaylıklar dilediler. 
# Meclis, İzmit belediyesi

09 May 2024 - 15:43 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.219.219 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL