İzmit Belediyesi tarafından vatandaşlara can suyu olması beklenen Mehmet Ali Paşa Mahallesindeki Kent Lokantasında açılacak olan 2. çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. İzmit Belediyesi Meclis üyesi Erdem Arcan, SARBAŞ İşletmeler Müdürü Nuri Top ve Mehmet Ali Paşa Muhtarı Ahmet Kayabay çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplere kolaylıklar dilediler.
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Erdem Arcan, 2. Kent Lokantasındaki çalışmaları inceledi
İzmit Belediyesi Meclis üyesi Erdem Arcan ve SARBAŞ İşletmeler Müdürü Nuri Top ile Mehmet Ali Paşa Muhtarı Ahmet Kayabay Mehmet Ali Paşa Mahallesinde açılacak 2. Kent Lokantasını yerinde inceledi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.