- Asayiş

Su getirmeyen eşini defalarca bıçakladı

Mehmet Ertürk bulaşık yıkayan eşi Vezire’den su istedi. Cani “İşim var” diyen kadını bıçaklayıp öldürdü. Akıl sağlığı yerinde çıkan zanlıya ağırlaştırılmış müebbet istendi.

Su getirmeyen eşini defalarca bıçakladı mask

Diyabakır Ergani’de 2 çocuk  annesi Vezire  Ertürk (32) ile şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Mehmet Ertürk arasında  tartışma çıktı.

Mehmet Ertürk biri 11, diğeri 13 yaşındaki çocuklarına “Hadi siz  gidin dışarıda biraz  oynayın” dedi. 

ORGANLARI PARÇALANMIŞ

Bu sırada mutfakta bulaşıkları yıkayan eşinden su isteyen  şüpheli, kadının bunu  kabul etmemesi üzerine rastgele bıçakladı.

Olaydan sonra önce bir akrabasının evine, buradan da hastaneye giden cani yakalanıp tutuklandı.

Yapılan otopside kadının büyük damar ve  iç organ parçalanmasıyla öldüğü belirlendi. 

Katil eş akıl ve ruh sağlığının yerinde olmadığını belirtince Dicle Üniversitesi sağlık kurulundan doktor raporu alındı.

Raporda, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu bildirildi. Soruşturma tamamlandı.

Mehmet Ertürk hakkında, “Eşi kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı.
# büyük, sağlık, çocuk

09 May 2024 - 15:49 - Asayiş

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