Su getirmeyen eşini defalarca bıçakladı

Diyabakır Ergani’de 2 çocuk annesi Vezire Ertürk (32) ile şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Mehmet Ertürk arasında tartışma çıktı.
Mehmet Ertürk biri 11, diğeri 13 yaşındaki çocuklarına “Hadi siz gidin dışarıda biraz oynayın” dedi.
ORGANLARI PARÇALANMIŞ
Bu sırada mutfakta bulaşıkları yıkayan eşinden su isteyen şüpheli, kadının bunu kabul etmemesi üzerine rastgele bıçakladı.
Olaydan sonra önce bir akrabasının evine, buradan da hastaneye giden cani yakalanıp tutuklandı.
Yapılan otopside kadının büyük damar ve iç organ parçalanmasıyla öldüğü belirlendi.
Katil eş akıl ve ruh sağlığının yerinde olmadığını belirtince Dicle Üniversitesi sağlık kurulundan doktor raporu alındı.
Raporda, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu bildirildi. Soruşturma tamamlandı.
Mehmet Ertürk hakkında, “Eşi kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.